На диком пляже «Инжира» под Севастополем со скалы упал молодой парень. Спасательная операция была серьёзной

В ходе совместной операции поисково-спасательных подразделений «Юг», «Таврос» и бригады скорой медицинской помощи, удалось эвакуировать пострадавшего после падения с высоты в районе необорудованного пляжа «Инжир».

Молодой человек, находясь на отдыхе с группой сверстников, сошел с проторенной тропы и упал с высоты около 15–20 метров. Ухудшило ситуацию то, что при падении пострадавший ударился о крупные камни, находящиеся на береговой линии. В результате он получил тяжелые травмы — черепно-мозговую травму, повреждения грудной клетки, перелом таза и рваную рану бедра. На момент обнаружения пострадавший был в сознании, но его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Для оперативного реагирования на место происшествия был направлен быстроходный катер «Питон» Спасательной службы Севастополя, который позволил значительно сократить время доставки спасателей и медиков к месту происшествия. После оказания первой помощи и стабилизации состояния пострадавшего началась подготовка к его эвакуации. При помощи специальных носилок молодой человек был аккуратно перемещен на борт судна и доставлен в Балаклаву для передачи бригаде скорой помощи и последующей госпитализации, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Катер «Питон» уже не впервые показывает высокую эффективность в чрезвычайных ситуациях. Его конструктивные особенности обеспечивают мягкость хода, что особенно важно при перевозке пострадавших с тяжелыми травмами.

Все силы и средства были успешно задействованы в операции, после чего возвращены в пункты постоянной дислокации. Операция завершена в полном объеме.

Спасательная служба Севастополя напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности во время отдыха в прибрежных зонах и на естественных территориях. Рекомендуется избегать диких пляжей, не отклоняться от установленных маршрутов и при возникновении любой угрозы жизни и здоровью незамедлительно обращаться за помощью по телефону 112.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя