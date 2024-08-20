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На Едином портале государственных и муниципальных услуг работает цифровой сервис «Чрезвычайная ситуация»

На Едином портале государственных и муниципальных услуг работает цифровой сервис «Чрезвычайная ситуация»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:10 20.08.2024

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым информирует, что в рамках реализации жизненной ситуации «Попадание в чрезвычайную ситуацию» в 2023 году разработан цифровой сервис «Чрезвычайная ситуация» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Данный сервис разработан для качественного получения информации о финансовой помощи от государства и социальных гарантиях для граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

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Сервис доступен по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/mchs

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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