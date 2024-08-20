На Едином портале государственных и муниципальных услуг работает цифровой сервис «Чрезвычайная ситуация»

Данный сервис разработан для качественного получения информации о финансовой помощи от государства и социальных гарантиях для граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Сервис доступен по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/mchs

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта