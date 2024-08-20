На Едином портале государственных и муниципальных услуг работает цифровой сервис «Чрезвычайная ситуация»

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым информирует, что в рамках реализации жизненной ситуации «Попадание в чрезвычайную ситуацию» в 2023 году разработан цифровой сервис «Чрезвычайная ситуация» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Данный сервис разработан для качественного получения информации о финансовой помощи от государства и социальных гарантиях для граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Сервис доступен по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/mchs
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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С тегами: МЧС России в Крыму