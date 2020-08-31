На Федюхиных высотах под Севастополем состоится грандиозное артиллерийское шоу времен Крымской войны

5 сентября в 18:30 в честь открытия Парка живой истории «Федюхины высоты» состоится масштабное артиллерийское шоу и реконструкция «Штурм Севастопольской крепости» на исторической площадке «Крымская война». Реконструкция эпизода Второго штурма Севастопольской крепости англо-французскими войсками 28 августа (9 сентября) 1855 г. станет одним из ключевых событий VII Крымского военно-исторического фестиваля.

Такая реконструкция будет проводиться впервые на исторической площадке “Первая оборона Севастополя 1854-1855 гг”. На создание площадки ушло более 5 лет, она является уникальным музейным комплексом, посвященным защитникам Севастополя. Эта площадка не имеет аналогов в мире по масштабу и наполнению. Артиллерийское шоу будет проводиться впервые, — отмечают в оргкомитете события.

Зрители смогут увидеть перестрелку четырех артиллерийских батарей, вооруженных одиннадцатью артиллерийскими орудиями, атаку французской пехоты на русские стрелковые траншеи, а также контратаку защитников города — все это разыграют более 50 реконструкторов Крымской войны, приехавших в Севастополь со всей России.