На фестивале «Таврида.АРТ» молодые необарды споют со звездами российской авторской песни

Фестиваль авторской песни впервые пройдет в Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ». С 8 по 12 сентября в бухте Капсель под Судаком соберутся авторы и исполнители авторской музыки. На главном шоу фестиваля молодые необарды выступят вместе со звездами – Олегом Митяевым, Галиной Хомчик, Натальей Кучер, Вадимом и Валерием Мищуками.

Мы готовим большой праздник авторской песни – это будет самый масштабный фестиваль авторской музыки в новейшей истории Крыма. Создадим возможности и атмосферу для творческого взаимодействия молодежи и мэтров, чтобы в авторскую песню пришли необарды, представители новых поколений, – цитирует пресс-служба контент-продюсера арт-кластера «Таврида» Владимира Шульгина.

Хедлайнером фестиваля авторской песни будет народный артист России Олег Митяев, автор знаменитых песен «Как здорово», «Лето – это маленькая жизнь», «Соседка» (известна также в исполнении Михаила Шуфутинского) и множества других музыкально-поэтических хитов.

Очень надеюсь увидеться со всеми 8–12 сентября на «Тавриде»: и возле костра, и на концерте, – говорит Олег Митяев.

Зрители со всего мира смогут ощутить атмосферу фестиваля благодаря онлайн-трансляциям с элементами интерактива.

8 сентября фестиваль откроется концертом партнерского проекта арт-кластера «Таврида» – фестиваля авторской песни «Покровский собор», на котором свои композиции исполнят Алексей Витаков, Александр Мирзаян, Александр Шаганов. 10 сентября участников фестиваля ждет шоу, где молодые исполнители авторской песни выступят вместе со звездами. В ночь с 11 на 12 сентября на костровой площадке арт-кластера пройдет творческий вечер Олега Митяева.

Лучшие песни молодых необардов, написанные в арт-кластере «Таврида», войдут в сборник, который будет доступен на ведущих стриминговых площадках.

В преддверии фестиваля в арт-кластере «Таврида» проходит арт-школа авторской песни, где молодые исполнители участвуют в воркшопах по созданию музыки, творческих сессиях-импровизациях и концертах. Среди участников арт-школы проводится конкурс, победители которого выйдут на сцену вместе с мэтрами.

Подготовка к фестивалю уже идет: молодые и опытные исполнители вместе создают новый творческий продукт. Итог этой работы мы услышим на шоу 10 сентября – необарды споют написанные в рамках арт-школы произведения вместе со своими именитыми наставниками, – отмечает Владимир Шульгин.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»