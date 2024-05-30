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На Фестивальной площади в Евпатории завершён монтаж электрокабеля и канализации

На Фестивальной площади в Евпатории завершён монтаж электрокабеля и канализации

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:40 30.05.2024

В Евпатории продолжается благоустройство Фестивальной площади в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщил глава администрации Евпатории Александр Юрьев на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте», строительные работы идут с опережением графика. В полном объеме завершен монтаж электрического кабеля, сети водоснабжения и канализации. Полностью подготовлено основание для асфальтирования, продолжается установка системы автополива.

По его словам, на данный момент, уложено почти 30% от общего объема тротуарной плитки, а бетонные работы выполнены на 80%, установлено 70% от общего количества бордюров.

На Фестивальной площади в Евпатории завершён монтаж электрокабеля и канализации На Фестивальной площади в Евпатории завершён монтаж электрокабеля и канализации На Фестивальной площади в Евпатории завершён монтаж электрокабеля и канализации

Александр Юрьев также отметил, что подрядчик уже закупил 40 грунтовых светильников, идет процесс производства малых архитектурных форм.

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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