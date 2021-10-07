На фоне роста цен крымские власти заговорили о мониторинге стоимости социально значимых продуктов питания

Контроль цен затронет и ярмарочные мероприятия.

Глава РК Сергей Аксёнов заявил о проведении еженедельного мониторинга цен на социально значимые продукты питания. По его словам, начиная со следующей недели, запланировано проведение еженедельных совещаний, на которых будут подводиться итоги мониторинга цен на социально значимые продукты по всем регионам Республики.

Мониторинг будет проводиться на основании фото- и видеоматериалов, подтверждающих стоимость 47 наименований социально значимых продуктов в регионах, — сказал Глава Крыма.

Он уточнил, что по итогам совещаний будет разрабатываться план действий и меры реагирования по каждой конкретной ситуации, где превышение цены на продукты происходит по субъективным причинам.

Также Сергей Аксёнов сообщил, что мониторинг цен затронет и ярмарочные мероприятия, а график изменения цен на продукты питания будет размещаться на сайте минэкономразвития РК.

Графики цен на продукты будут обновляться на сайте Минэкономразвития еженедельно. С полной информацией: что опустилось в цене, что поднялось и, соответственно, какие управленческие решения приняты по тому или иному вопросу, — пояснил Глава Крыма. — Это поручение Президента. Вопрос цен мы можем точно мониторить и избавить граждан от спекуляций на этом направлении. Посредников необходимо максимально с рынка убрать, чтобы наши граждане получали конечный продукт на максимально коротком плече доставки от производителя.

Также Глава Республики уточнил, что одной из мер по снижению цен станет увеличение количества торговых точек крымских производителей для реализации продуктов питания.