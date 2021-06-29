На фоне учений «Sea Breeze – 2021» авиация ЮВО проверила систему противовоздушной обороны Крыма

Экипажи самолётов и вертолётов Черноморского флота и авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в тренировке с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и расчётами самоходных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Учебное мероприятие проходило в рамках проверки готовности дежурных сил и средств противовоздушной обороны Крымского полуострова.

Экипажи самолётов СУ-24, Су-27, Су-30СМ и вертолетов Ми-8 и Ка-27 из состава соединений морской авиации флота и соединений округа выступили в качестве контрольных целей для расчётов ПВО и действовали с различных направлений. В ходе проверки авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу силам и средствам ПВО. В свою очередь боевые расчёты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь» произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям, — сообщает пресс-служба ЮВО.

Всего в проверке было задействовано порядка 20 самолётов и вертолётов, в том числе самолёты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолёты Ми-8 и Ка-27, а также дивизионы комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь» из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.