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На форуме «БИОПРОМ» прошла главная прогноз-сессия «Жить до 120: технологии для человека». Крым участвует

На форуме «БИОПРОМ» прошла главная прогноз-сессия «Жить до 120: технологии для человека». Крым участвует

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:40 08.10.2024

Заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская в рамках международного форума «БИОПРОМ» приняла участие в прогноз-сессии «Жить до 120: технологии для человека», на которой  обсуждались  технологии, направленные на увеличение продолжительности жизни людей, развитию здорового питания, применения искусственного интеллекта при оказании медицинской помощи. Экспертами главной прогноз-сессии выступили руководители органов власти: Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, а также руководители крупнейших компаний. Спикеры рассказали, как именно топовые технологии меняют жизнь человека к лучшему.

Желание людей жить долго, и сохранять при этом здоровье возможно уже сегодня. И для этого им помогают современные технологии, многие из которых представлены на БИОПРОМ: ИИ-диагностика, персонализированное питание, телемедицина, а также продукты, производимые из натурального сырья.

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В ходе международного форума «БИОПРОМ» была представлена продукция АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод», содержащая в составе натуральные масла розы, монарды, тимохинона в липосомальных формах.

Предложения крымского производителя востребованы и своевременны. Многолетний опыт и традиции крымского предприятия  позволяют использовать только натуральные ингредиенты, которые получаются более чем из 100 растений, выращиваемых на полях полуострова круглый год. Высококвалифицированные специалисты совхоза-завода наряду с традиционными знаниями используют современные технологии  и  создают эффективные продукты, востребованные на рынке косметической продукции.

источник: пресс-служба Правительства РК

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