На форуме «БИОПРОМ» прошла главная прогноз-сессия «Жить до 120: технологии для человека». Крым участвует

Желание людей жить долго, и сохранять при этом здоровье возможно уже сегодня. И для этого им помогают современные технологии, многие из которых представлены на БИОПРОМ: ИИ-диагностика, персонализированное питание, телемедицина, а также продукты, производимые из натурального сырья.

В ходе международного форума «БИОПРОМ» была представлена продукция АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод», содержащая в составе натуральные масла розы, монарды, тимохинона в липосомальных формах.

Предложения крымского производителя востребованы и своевременны. Многолетний опыт и традиции крымского предприятия позволяют использовать только натуральные ингредиенты, которые получаются более чем из 100 растений, выращиваемых на полях полуострова круглый год. Высококвалифицированные специалисты совхоза-завода наряду с традиционными знаниями используют современные технологии и создают эффективные продукты, востребованные на рынке косметической продукции.

источник: пресс-служба Правительства РК