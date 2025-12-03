На форуме вакансий в Севастополе участникам СВО предложили зарплаты до 115 тысяч рублей

В Кадровом центре «Работа России» Севастополя прошел форум вакансий «Время возможностей для СВОих» для участников СВО и их близких. Мероприятие было организовано совместно с Фондом «Защитники Отечества». Также в рамках форума состоялась ярмарка вакансий, приуроченная к Международному Дню инвалидов.

Более 450 вакансий представили 10 предприятий города. Среди них — организации промышленного сектора, транспортной отрасли, социальной сферы, подготовки военных специалистов и силовые структуры. Больше 60 соискателей прошли первичные собеседования, а половина получила приглашения на повторные.

Мероприятие посетил и. о. заместителя губернатора Михаил Сылка. Он осмотрел обновленный Кадровый центр, ознакомился с доступными сервисами и пообщался с работодателями, участниками форума и предпринимателями, открывшими собственное дело при поддержке службы занятости.

Работодатели искали электромонтеров, инженеров, бухгалтеров и экономистов, слесарей, водителей, диспетчеров и других специалистов. Наибольший спрос пришелся на рабочие профессии.

Сегодня основная потребность — водители автобусов категории D и водители троллейбусов категории Tb. Мы предоставляем бесплатное обучение и переобучение на эти категории с последующим трудоустройством, — отметила Анна Кузьминых, специалист по подбору персонала «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова».

Кроме ознакомления с вакансиями на форуме можно было получить консультации о разных сервисах — переобучение, меры господдержки, социальный контракт и открытие собственного дела. Все желающие могли пройти профтестирование, подготовиться к собеседованию и доработать резюме вместе со специалистами.

Отслужив пять военных контрактов, я вернулся два месяца назад — сейчас привыкаю к мирной жизни. Решил посетить форум, чтобы проконсультироваться и понять, какие варианты трудоустройства доступны и как ими воспользоваться, — рассказал участник СВО Олег Голованков.

Также для гостей была организована выставка работ предпринимателей, начавших свое дело при поддержке службы занятости.

После гибели мужа я задумалась о том, как зарабатывать самостоятельно. Всегда любила готовить, особенно сладкое, и решила развивать это дело. В Кадровом центре мне помогли составить бизнес-план, я успешно его защитила и получила 200 тысяч рублей на открытие своей студии съедобных зефирных букетов, — поделилась Дарья.

Отметим, что с начала 2025 года Кадровый центр «Работа России» Севастополя провел 59 выездных консультаций в Фонде «Защитники Отечества», трудоустроил 13 участников СВО и членов их семей, а один ветеран открыл собственное дело.

Форум «Время возможностей для своих» проходит уже в шестой раз и является частью работы службы занятости в рамках нацпроекта «Кадры». Он помогает участникам не только найти работу, но и открыть новые возможности для профессионального и личного развития.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя