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На горе Демерджи заблудились туристы. Как проходила вечерняя спасательная операция
Фото: КРЫМ-СПАС

На горе Демерджи заблудились туристы. Как проходила вечерняя спасательная операция

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 15:00 12.08.2024

Спасатели Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь 4-м туристам, заблудившимся в районе горы Южная Демерджи.

11 августа, в 20:40 в оперативное ведомство поступила информация о том, что на горе Южная Демерджи заблудились 4 человека (из них 2 несовершеннолетних). Самостоятельно добраться до с. Лучистое не могут: у людей нет фонарей и разряжаются телефоны. В связи с наступлением темного времени суток требуется помощь спасателей, – рассказали в МЧС РК.

Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» связались с туристами и, установив их местонахождение, выехали к подножию горы Южная Демерджи.

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Совершив подъем в пешем порядке, спасатели обнаружили группу туристов на Солнечной поляне. В медпомощи они не нуждались. Как выяснилось, люди не рассчитали время возвращения из похода и потеряли ориентиры на местности.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС», обеспечив пострадавших налобными фонарями, эвакуировали их из горно-лесной местности к личному транспортному средству.

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