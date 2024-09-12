На гурзуфской даче А.П. Чехова презентовали выставку, посвященную супруге писателя Ольге Книппер и ее гостям

Из фондового собрания Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит дача писателя в Гурзуфе, в экспозиции представлены редкие фотографии и предметы быта, а также личные вещи актрисы и ее гостей. В витринах представлены веер О.Л. Книппер, чайная пара чеховского сервиза и многое другое.

Посетить выставку можно будет до 28 ноября 2024 года включительно, согласно графику работы музея.

источник: пресс-служба администрации Ялты