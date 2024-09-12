На гурзуфской даче А.П. Чехова презентовали выставку, посвященную супруге писателя Ольге Книппер и ее гостям

В гурзуфском музее писателя состоялась презентация нового выставочного проекта «Гости О.Л. Книппер на гурзуфской даче», который повествует о жизни супруги писателя Ольги Леонардовны и ее ближайшего окружения в прибрежном домике первой половины XX века.
Из фондового собрания Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит дача писателя в Гурзуфе, в экспозиции представлены редкие фотографии и предметы быта, а также личные вещи актрисы и ее гостей. В витринах представлены веер О.Л. Книппер, чайная пара чеховского сервиза и многое другое.
Посетить выставку можно будет до 28 ноября 2024 года включительно, согласно графику работы музея.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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С тегами: выставки в Крыму