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На гурзуфской даче А.П. Чехова презентовали выставку, посвященную супруге писателя Ольге Книппер и ее гостям
фото: пресс-служба администрации Ялты

На гурзуфской даче А.П. Чехова презентовали выставку, посвященную супруге писателя Ольге Книппер и ее гостям

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 21:05 12.09.2024

В гурзуфском музее писателя состоялась презентация нового выставочного проекта  «Гости О.Л. Книппер на гурзуфской даче», который повествует о жизни супруги писателя Ольги Леонардовны и ее ближайшего окружения в прибрежном домике первой половины  XX века.

Из фондового собрания Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит дача писателя в Гурзуфе, в экспозиции представлены редкие фотографии и предметы быта, а также личные вещи актрисы и ее гостей. В витринах представлены веер О.Л. Книппер, чайная пара чеховского сервиза и многое другое.

Узнайте больше:  В Крымском этнографическом музее новая выставка - «Свадьба. Семейный раритет»

Посетить выставку можно будет до 28 ноября 2024 года включительно, согласно графику работы музея.

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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