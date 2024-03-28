На Херсонщине ремонтируют дорогу вдоль Черного моря, связывающую регион с трассой в Крым

, начали ремонт трассы вдоль Черного моря, связывающей Херсонщину с дорогой в Крым и Мелитополь — «Железный Порт — Лазурное — Скадовск». Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Это единственная приморская дорога, которая связывает западную часть области с трассами на Крым и Геническ/Мелитополь. 48 км дороги между черноморскими курортами области давно в страшном состоянии — ее не ремонтировали 30 лет. А все мы понимаем, без комфортного и безопасного подъезда ни о каком развитии туризма не может быть и речи, — говорится в Telegram-канале Алексеенко.

Глава правительства региона уточнил, что строители уже начали фрезерование и подготовительные работы. По его словам, до середины лета на приморской дороге будет уложено новое асфальтовое покрытие.

В итоге, после завершения ремонта этой трассы и дороги Новотроицкое — Чаплынка появится удобный транспортный коридор вдоль всего побережья Азовского и Черного морей с двумя удобными выходами на Крым. А через обновленную федеральную трассу — на Мелитополь, — подчеркнул Алексеенко.

источник: ТАСС