На Южном берегу Крыма — в п. Санаторный — реконструируют очистные сооружения

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам повторного рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в Санаторном. Производительность КОС составит 2500 куб. м в сутки.

Крошечный поселок Санаторное, больше известный как Меллас, – популярный в узких кругах курорт на южном берегу Крыма. Он расположен между Форосом и Парковым и входит в городской округ Ялта. На улице Южной на территории поселка находятся канализационные сооружения, которые планируется реконструировать, чтобы обеспечить гарантированное качество очистки бытовых сточных вод, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Проектом реконструкции, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство станции биологической очистки заводского изготовления с применением мембранной технологии. В состав комплекса очистных сооружений войдут здание приемного резервуара, механической очистки и обработки осадка, здания реагентного хозяйства, воздуходувок, насосной станции и станции обеззараживания, блока глубокой биологической очистки, а также административно-бытового здания и химической лаборатории. На участке установят сливную станцию, состоящую из двух основных частей: надземной в составе утепленного и обогреваемого павильона и подземной с приемным резервуаром для сточной воды. Также здесь соорудят резервуары для запаса чистой воды на хозяйственные и пожарные нужды, беседку для отдыха работников, здание КПП и другие объекты. Кроме того, в ходе реализации проекта построят новый глубоководный выпуск и выполнят берегоукрепление территории за счет устройства волногасящей бермы для защиты площадки, зданий и сооружений от волнового воздействия.

В проекте разработана комбинированная технологическая схема, сочетающая полную биологическую очистку с технологией глубокого удаления азота (нитри-денитрификация), мембранное илоотделение и последующее обеззараживание сточных вод.

Планируется, что качество очищенной сточной воды будет соответствовать условиям сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения, а также позволит повторно использовать очищенные сточные воды на собственные технологические нужды, в том числе на приготовление растворов коагулянта, флокулянта, на промывку фильтр-пресса в технологическом процессе механического обезвоживания осадка. В предлагаемой схеме очистки сточных вод будет использовано готовое современное промышленное оборудование.

Проект разработали в АО «345 Механический Завод». Застройщик — ГУП Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма».