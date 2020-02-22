На каких участках крымских трасс стоят люди с камерами-«треногами» с 24 февраля по 1 марта

ГИБДД обнародовала дислокацию размещения передвижных комплексов фото- и видеофиксации административных правонарушений на территории Республики Крым в период с 24 февраля по 1 марта. Ежедневно на участках крымских трасс «на охоту» выходят 15 комплексов-«треног».

Места размещения комплексов выбираются на основании проведённого анализа аварийности. Дислокация размещения комплексов утверждается Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Республики Крым. В случае увеличения количества ДТП на том или ином участке дороги, принимается решение о внесении изменения в дислокацию передвижных комплексов фото- видео- фиксации административных правонарушений, для их перемещения. Комплексы размещаются ежедневно с 8:00 до 18:00, — сообщили в ГИБДД.

Где могут стоять камеры на следующей неделе:

Симферопольский район:

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 633 км + 800м. (поворот на с. Красная Зорька); а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 637 км + 800м. (поворот на пгт. Гвардейское); а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 643 км. (поворот на с. Урожайное); а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 647 км + 900м. (с. Аграрное); а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 648 км + 200м. (поворот на пгт. Молодежное); а/д Красноперекопск – Симферополь, 96 км. (поворот на с. Новый Сад); а/д Красноперекопск – Симферополь, 100 км. (пгт. Гвардейское); а/д Красноперекопск – Симферополь, 105 км. (с. Маленькое); а/д Саки – Орловка – Равнополье до а/д Симферополь — Николаевка, с 4 км+ 500 м. (Равнополье);

г. Симферополь:

а/д Восточный обход г. Симферополя, с 9 км. по 10 км. возле АЗС «Татнефть» в сторону ул. Киевской (ограничение скорости 70), съезд на Живописное;

г. Бахчисарай и Бахчисарайский район:

а/д Песчаное-Почтовое, с 14 км по 15 км; а/д Песчаное-Почтовое, 7 км. + 885м. (с. Вилино);

г. Алушта:

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 704 км. + 600м; а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 705 км. + 110м;

г. Евпатория:

а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 10 км. по 11 км; а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 17 км. + 500м. по 18 км. + 500м; а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 21 км. по 22 км; а/д Симферополь – Евпатория, 55 км. + 500м. (г. Евпатория); а/д Симферополь – Евпатория, 58 км. + 700м. (г. Евпатория);

трасса Таврида:

а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 18 км + 200м; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 38 км; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 45 км + 600м; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 51 км + 800м; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 58 км + 400м; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 68 км; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 70 км + 800м; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 85 км; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 93 км + 200м; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 99 км. + 600м; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 108 км + 800м; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 127 км + 100м; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 134 км; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 143 км + 300м; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 147 км; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 157 км; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 167 км; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 170 км; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 172 км. + 500м; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 174 км + 500м; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 175 км. + 500м; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 158 км. + 200м; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 164 км. + 500м; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 136 км; а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 31 км;

г. Ялта: