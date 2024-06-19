На Камышовом шоссе строят новый корпус онкологического диспансера и больницы скорой медпомощи

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 19 июня провёл выездное совещание на строительной площадке медицинского кластера. На Камышовом шоссе строятся новый корпус онкологического диспансера и больница скорой медицинской помощи. Работы ведутся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

В большинстве корпусов больницы скорой медицинской помощи работы идут уже на уровне третьего-четвёртого этажей, в онкоцентре идут работы с первого по третий этаж. Губернатор отметил большой прогресс в строительстве: если в феврале специалисты работали на «нулевом» уровне больницы скорой медицинской помощи и начинали возводить первые этажи корпусов онкоцентра, то сегодня уже хорошо видно, какими будут строящиеся больницы.

Во время предыдущих наших выездных совещаний мы установили жёсткий график, чтобы завершить монолитные работы до конца года. Сейчас рабочие от этого графика отстают примерно на две-три недели: были объективные сложности, связанные с временными перебоями поставок цемента. Сейчас этот вопрос уже решён, будут привлечены дополнительные бригады, ориентировочно в течение месяца работа вернётся в график. Есть ряд вопросов, связанных с внесением изменений в проект. Я об этом рассказывал в прошлый раз: по проекту часть высокотехнологичного оборудования для обеих больниц планировали закупать, в том числе, и в тех странах, которые поставки своей продукции в Россию прекратили. Альтернативу мы нашли, но вместе с оборудованием меняются и его габариты, что, в свою очередь, влечёт за собой корректировку конструктивных решений некоторых помещений на объектах, и сейчас их нужно согласовать с Главгосэкспертизой, — отметил в ходе совещания глава города.

В настоящее время строительство идёт в высоком темпе. Планируется, что к концу года будет завершён тепловой контур объектов, после чего начнётся отделка помещений и монтаж оборудования.

Справочно:

Больница скорой медицинской помощи рассчитана на 470 коек и 200 посещений в смену. В её структуру войдут приемное отделение, диагностический блок, операционный блок, стационар, лабораторный блок со вспомогательными службами и пищеблок. Онкологический диспансер рассчитан на 150 коек и 100 посещений в смену. В медучреждении предусмотрены диагностическое и операционное отделения, цитологическая лаборатория, аптека и пищеблок.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя