На Камышовском шоссе установили «лежачих полицейский». Причина: погиб человек

Напомним, на Камышовском шоссе идут ремонтные работы. Полностью завершить их власти Севастополя обещают к концу года. Однако на трассе уже установили «лежачих полицейских».

После того, как 9 августа там насмерть сбили человека. По информации ГИБДД Севастополя, пешеход переходил Камышовское шоссе в темное время суток вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости, и без световозвращающих элементов. Уже в понедельник, 10 августа, в районе трагедии на пешеходном переходе Севавтодор установил искусственные неровности. В социальных сетях водители жалуются, что соответствующие знаки, обозначающие искусственную неровность, пока перед переходом не установлены. Из-за этого машины экстренно тормозят, создавая аварийные ситуации, — сообщает «Севастопольская газета» .