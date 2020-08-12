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На Камышовском шоссе установили "лежачих полицейский". Причина: погиб человек
фото: Группа «Вконтакте» «Подслушано в Севастополе»

На Камышовском шоссе установили «лежачих полицейский». Причина: погиб человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:03 12.08.2020

Напомним, на Камышовском шоссе идут ремонтные работы. Полностью завершить их власти Севастополя обещают к концу года. Однако на трассе уже установили «лежачих полицейских».

После того, как 9 августа там насмерть сбили человека. По информации ГИБДД Севастополя, пешеход переходил Камышовское шоссе в темное время суток вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости, и без световозвращающих элементов. Уже в понедельник, 10 августа, в районе трагедии на пешеходном переходе Севавтодор установил искусственные неровности.  В социальных сетях водители жалуются, что соответствующие знаки, обозначающие искусственную неровность, пока перед переходом не установлены. Из-за этого машины экстренно тормозят, создавая аварийные ситуации, — сообщает «Севастопольская газета».

 

 

На Камышовском шоссе установили "лежачих полицейский". Причина: погиб человек

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