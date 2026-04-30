На каждый ключ в замке зажигания найдётся свой угонщик... Происшествие в Сакском районе

В дежурную часть полиции Сакского района поступило заявление от 46-летнего жителя села Уютное об угоне принадлежащего ему автомобиля марки «Мерседес-Спринтер». По словам заявителя, автомобиль был припаркован у его дома на ночь с незапертыми дверями и ключом в замке зажигания.
Благодаря оперативно предпринятым мерам розыска, полицейским удалось по горячим следам обнаружить автомобиль и задержать подозреваемого. Угонное транспортное средство было найдено на одной из улиц того же села.
Подозрение пало на 48-летнего жителя Джанкойского района, который временно проживает и работает в селе Уютное. Под тяжестью улик мужчина признался, что ночью возвращался домой после работы, заметил незапертый автомобиль и решил на нем прокатиться. По словам подозреваемого, после небольшой поездки он припарковал машину на одной из улиц и направился домой, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму.
Отделением дознания МО МВД России «Сакский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Максимальное наказание за данное преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В отношении ранее несудимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полиция напоминает: не оставляйте автомобиль без присмотра с незапертыми дверями и ключами в замке зажигания. Ваша беспечность может стать причиной преступления.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
С тегами: МВД России в Крыму