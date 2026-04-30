Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | На каждый ключ в замке зажигания найдётся свой угонщик… Происшествие в Сакском районе
Новости Республики
На каждый ключ в замке зажигания найдётся свой угонщик... Происшествие в Сакском районе
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:23 30.04.2026

В дежурную часть полиции Сакского района поступило заявление от 46-летнего жителя села Уютное об угоне принадлежащего ему автомобиля марки «Мерседес-Спринтер». По словам заявителя, автомобиль был припаркован у его дома на ночь с незапертыми дверями и ключом в замке зажигания.

Благодаря оперативно предпринятым мерам розыска, полицейским удалось по горячим следам обнаружить автомобиль и задержать подозреваемого. Угонное транспортное средство было найдено на одной из улиц того же села.

Подозрение пало на 48-летнего жителя Джанкойского района, который временно проживает и работает в селе Уютное. Под тяжестью улик мужчина признался, что ночью возвращался домой после работы, заметил незапертый автомобиль и решил на нем прокатиться. По словам подозреваемого, после небольшой поездки он припарковал машину на одной из улиц и направился домой, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Отделением дознания МО МВД России «Сакский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Максимальное наказание за данное преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В отношении ранее несудимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает: не оставляйте автомобиль без присмотра с незапертыми дверями и ключами в замке зажигания. Ваша беспечность может стать причиной преступления.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 10

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.