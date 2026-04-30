На каждый ключ в замке зажигания найдётся свой угонщик... Происшествие в Сакском районе

Благодаря оперативно предпринятым мерам розыска, полицейским удалось по горячим следам обнаружить автомобиль и задержать подозреваемого. Угонное транспортное средство было найдено на одной из улиц того же села.

Подозрение пало на 48-летнего жителя Джанкойского района, который временно проживает и работает в селе Уютное. Под тяжестью улик мужчина признался, что ночью возвращался домой после работы, заметил незапертый автомобиль и решил на нем прокатиться. По словам подозреваемого, после небольшой поездки он припарковал машину на одной из улиц и направился домой, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму.