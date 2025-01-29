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На конкурс социальных архитекторов зарегистрировалось более 4 тысяч человек

На конкурс социальных архитекторов зарегистрировалось более 4 тысяч человек

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:06 29.01.2025

Конкурс социальных архитекторов был запущен 14 января. За первые сутки поступило более 800 заявок на участие. На сегодняшний день же поступило уже более 4 тыс. заявок. Как отметил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев, такая статистика – это показатель того, что конкурс полностью соответствует запросам сегодняшнего дня.

Сегодня мы стоим у истоков нового направления в области социогуманитарных знаний. Интересно, что само понятие социальной архитекторы появилось совсем недавно, а объединяет оно те практики и методики работы, которые в стране существуют уже несколько лет. Их тысячи, и у всех них единый критерий успешности – они формируют гражданское общество и делают жизнь определенных групп людей или жителей территорий лучше. Фактически конкурс призван впервые в истории нашей страны систематизировать тот внушительный багаж опыта социальной архитектуры, который уже есть в России и выявить лучших акторов в реализации таких проектов, — отмечает Фирдус Алиев.

Регистрация участников продлится до 12.00 по Москве 11 февраля 2025 года. Ознакомиться с порядком участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте конкурса.

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Напомним, что конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Он является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, которая была инициирована главой государства.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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