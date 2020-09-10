На КОС «Северные» (не путать с «Южными») завершена реконструкция системы обеззараживания сточных вод

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду ГУПС «Водоканал» на КОС «Северные» проведена реконструкция системы обеззараживания сточных вод. Об этом сегодня рассказал вице-губернатор Владимир Базаров.

Очистные сооружения обеспечивают очистку бытовых стоков Северной стороны. Система достаточно надежная, мощность 17 тысяч кубов в сутки. Сегодня они принимают порядка 9 тысяч кубов. У нас есть запас мощности для развития Северной стороны как минимум в два раза. Данная территория позволяет увеличить эти мощности еще в два раза — до 34 тысяч кубов. Это мощнейший задел для развития Северной стороны. Сегодня введена в работу станция автоматической дезинфекции, обеззараживания стоков. Станция дозирует и регулирует концентрацию обеззараживающего раствора. Оборудование установлено современное, работы произведены очень быстро и качественно. Сегодня по результатам лабораторных исследований все стоки соответствуют санитарным нормам, – сказал Владимир Базаров.

Вице-губернатор отметил, что реконструируемая система обеззараживания отличается высокой степенью автоматизации и надежностью технологического оборудования, поэтому отличается минимальными эксплуатационными затратами и количеством обслуживающего персонала.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду также выполнена перекладка дюкера в районе Инкермана. Сети, снабжающие город водой, были построены в 1967 году, с тех пор достаточно износились, в том числе дюкер, который был на особом контроле из-за особенностей пролегания.

Подводный переход через реку в Инкермане долгое время требовал замены. Было принято решение о необходимости срочного ремонта этого объекта. Для перекладки были привлечены водолазы, все работы произведены достаточно быстро. На сегодняшний день проложен новый участок – 90 метров подводный и 60 метров наземная часть. Благодаря проведенным работам снизилось давление на пол атмосферы, что позволило экономить воду и обходиться без потерь. Перекладка дюкера, переход позволит качественно и надёжно обеспечивать жителей Инкермана водой, – пояснил Базаров.

Напомним, 5 сентября в Севастополе подписан госконтракт на строительство КОС «Южные». Подписантами выступили – Единая дирекция капитального строительства Севастополя и ООО «Региональная строительная компания». На проект очистных в ФЦП предусмотрено 8,5 млрд. рублей.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.