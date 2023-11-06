На кованой карте России в Симферополе – актуальные изменения: в металле – новые регионы страны

Ко Дню народного единства в Симферополе обновили арт-объект «Время Крыма. Карта России». Эта кованая карта страны размером 10 на 4 метра, весом 15 тонн, с символами регионов расположен в столичном парке им. Тренева.

В этом году карта «приросла» новыми регионами – дабы быть актуальной и политически, и географически.

В торжественной обстановке к монументу приковали часовые сегменты вновь присоединенных регионов Российской Федерации: Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. На железной карте России они имеют символы, подчеркивающие их традиции и особенности: Донецк – пальма Мерцалова, Луганск — рабочий, Запорожская область — атом, а Херсонская – арбуз и якорь.

В прошлом году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Миллионы жителей этих территорий, как и крымчане в свое время, осознано сделали самый важный и долгожданный выбор, пройдя путь воссоединения с родной страной. И недалек тот час, когда все русские земли вернутся в состав России. Ведь историческая правда всегда на стороне объединенного народа. Мы расширяем свою географию и вместе с новыми субъектами выстраиваем единую сильную Россию, — прокомментировал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Объект, представляющий собой солнечные часы в виде кованой карты России, был открыт в Крыму 2 ноября 2019 года ко Дню народного единства. В создании 10-метровой 15-тонной карты принимали участие около 300 мастеров. Художественная композиция включает в себя символы регионов нашей страны. Крымский полуостров на карте соединен с материковой частью выкованным миниатюрным Крымским мостом.

Открытие обновленной композиции прошло в рамках кузнечного арт-фестиваля «Время России». Реставрационные работы начались 25 октября, в них принимали участие около 150 мастеров с разных уголков страны. 50 из них прибыли из новых субъектов, где и выковали символы своих регионов, чтобы присоединить их к большой карте и увековечить в истории.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.