На крымских чиновников наденут GPS-трекеры. Глава РК считает — подчинённым доверять нельзя

Контроль за ходом строительства инфраструктурных объектов в Крыму будут вести при помощи председателей многоквартирных домов (МКД), а для чиновников введут GPS-трекеры, чтобы отслеживать их поездки на стройплощадки. Такое поручение, сообщает ТАСС , дал глава республики Сергей Аксенов:

К сожалению, та информация, которая поступает от должностных лиц, зачастую не является объективной, честной. Уже видим по результатам деятельности прошлого года, что положиться на эту информацию, к сожалению, мы не можем. Я без шуток говорю, сегодня в отстающих регионах, где заваливается работа, а замы или глава не выезжают на объекты и там не бывают, вплоть до того, что введем GPS-трекеры. Будем вешать их замам и руководителям, чтобы понимать, где они находятся в конкретный момент, поскольку доверия нет.

И, по словам Главы Крыма, прежде всего, это касается администрации города Симферополя.

Давайте в таком формате: раз в месяц или в последнюю неделю месяца полностью все выводим сюда, и председатель МКД или уполномоченный докладывают, как идет работа, чем занимались должностные лица, — заявил Сергей Аксенов.

В январе, напоминает ТАСС , Сергей Аксёнов сообщал, что главы администраций Симферополя, Керчи и Евпатории получат выговоры, поскольку в 2020 году эти муниципалитеты не достигли целевых показателей исполнения федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя и национальных проектов.