На крымских чиновников наденут GPS-трекеры. Глава РК считает — подчинённым доверять нельзя

Контроль за ходом строительства инфраструктурных объектов в Крыму будут вести при помощи председателей многоквартирных домов (МКД), а для чиновников введут GPS-трекеры, чтобы отслеживать их поездки на стройплощадки. Такое поручение, сообщает
К сожалению, та информация, которая поступает от должностных лиц, зачастую не является объективной, честной. Уже видим по результатам деятельности прошлого года, что положиться на эту информацию, к сожалению, мы не можем. Я без шуток говорю, сегодня в отстающих регионах, где заваливается работа, а замы или глава не выезжают на объекты и там не бывают, вплоть до того, что введем GPS-трекеры. Будем вешать их замам и руководителям, чтобы понимать, где они находятся в конкретный момент, поскольку доверия нет.
И, по словам Главы Крыма, прежде всего, это касается администрации города Симферополя.
Давайте в таком формате: раз в месяц или в последнюю неделю месяца полностью все выводим сюда, и председатель МКД или уполномоченный докладывают, как идет работа, чем занимались должностные лица, — заявил Сергей Аксенов.
В январе, напоминает
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