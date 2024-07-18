На Крымском полуострове есть 323 участка земли, на которым можно строить жилые комплексы

С момента запуска платформы «Земля для стройки» на Крымском полуострове выявлено 323 участка площадью более тысячи гектаров, на которых можно построить свыше двух миллионов квадратных метров жилья.

На сегодняшний день благодаря платформе «Земля для стройки» на Крымском полуострове будут построены 2,3 миллиона квадратных метров жилья. Росреестр не останавливается на достигнутом и выявляет новые территории потенциально интересные для строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов, — цитирует пресс-служба руководителя Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олесю Калинкину.

На 1 июля 2024 года в Севастополе вовлечены в оборот 8 земельных участков: 7 под индивидуальное жилищное строительство площадью 0,612 га и 1 участок под строительство многоквартирного дома площадью 12 га. В результате вовлечения этих земель строится 96 756,40 кв. м жилья.

В настоящий момент выявлены ещё 20 участков общей площадью 408,98 га, из которых 5 участков (405,14 га) предназначены для многоэтажного жилищного строительства и 15 участков (3,83 га) – для индивидуального жилищного строительства. Для того, чтобы увидеть перспективные для строительства участки вам понадобится зайти на сервис «Земля для стройки» и ввести комбинацию «91:*», сервис покажет список доступных земельных участков на территории Севастополя, — отмечает начальник Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя Артем Фадеев.

В Республике Крым вовлечены в оборот 25 земельных участков под строительство многоквартирного дома площадью 274,1617 га и 4 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство площадью 0,6 га. Строится 2 194 025,36 кв. м жилья. Дополнительно сформированы 266 земельных участка общей площадью 591,46 га, из которых 29 участков (415,82 га) предназначены для многоэтажного жилищного строительства, а 237 участков (175,63 га) – для индивидуального жилищного строительства.

«Земля для стройки» – это сервис в форме единого информационного ресурса, который предусматривает поиск и процедуру заявительного порядка заинтересованных лиц в использовании земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот для строительства жилья.

Публичная кадастровая карта: https://pkk.rosreestr.ru/

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