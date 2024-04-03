На крымском стенде ВДНХ состоялась творческая встреча с известным актером Дмитрием Харатьяном

На крымском стенде ВДНХ состоялась творческая встреча с народным артистом России, актером театра и кино, телеведущим, кинопродюсером Дмитрием Харатьяном.

Посмотрите, что сейчас происходит в Крыму, как этот регион преобразился за последние годы. Как мы знаем, в 2014 году Крым вернулся в родную гавань. Я – счастливый человек, потому что я стал свидетелем этих исторических событий! 16 марта я был в Севастополе и в Симферополе, вот так мне повезло, я видел этот духовный подъем у людей, которые шли голосовать. Крым издавна – наша, российская территория. Там живут люди разных национальностей и вероисповеданий, но все мы – россияне. Россия – наша огромная Родина. Выставка демонстрирует это. То же самое в советское время символизировала ВДНХ, которая во времена моего детства была символом процветания. Очень здорово, что на выставке представлены Крым и Севастополь, я счастлив, что имею отношение к этому региону. Для меня Крым – очень знаковое место, часть моей биографии. То, что он развивается и процветает – это прекрасно, – отметил Дмитрий Харатьян.

Артист рассказал о создании и перспективах развития в республике Фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров», который проходит ежегодно в Крыму и знакомит с новыми работами отечественных кинематографистов.

В свою очередь, министр культуры РК Татьяна Манежина подчеркнула, что общая история и общие корни, наши духовные истоки, фундаментальные ценности и язык есть основа нашего процветания в единстве. Именно эти слова отражены на Гербе Республики Крым, и этот девиз является главным вектором развития сферы культуры региона.

Мы очень многого достигли за 10 лет. Культура Крыма качественно преобразилась, но главное осталось неизменным – сплочённый коллектив талантливых и преданных делу людей. Именно это является одной из основных ценностей нашей республики, наряду с природными богатствами, памятниками истории и архитектуры. И на протяжении 10 дней мы постараемся передать вам и другим посетителям выставки частичку нашего душевного тепла, раскрыть все многообразие сферы культуры Крыма, – сказала глава республиканского ведомства.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.