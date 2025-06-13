На крымской Белой скале сотрудники МЧС 12 июня развернули огромный флаг России

В честь Дня России сотрудники МЧС России и МЧС Крыма развернули огромный триколор на одной из самых узнаваемых достопримечательностей Крыма.
Флаг России 10 на 15 метров украсил Белую скалу с помощью сотрудников части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым и спасателей ГКУ «КРЫМ-СПАС».
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С тегами: МЧС России в Крыму