На «ловца» и… В Севастополе очередная добровольная жертва отдала деньги дистанционному мошеннику

Жительница Севастополя, желая приобрести дамскую сумку, лишилась более 10 тысяч рублей. Отдала их дистанционному мошеннику (а точнее мошеннице), обосновавшемуся в соцсети.

В отделение полиции № 1 «Северное» обратилась 42-летняя жительница города. Она рассказала, что, желая приобрести модный аксессуар, выбрала подходящий ей товар в одной из групп популярной социальной сети, после чего связалась с продавцом и обсудила условия сделки. Для оформления доставки и получения предоплаты в размере трёх тысяч рублей продавец сбросила покупательнице ссылку. Действуя по инструкции, заявительница перешла по ней, в появившемся окне ввела реквизиты банковской карты и код из сообщения и нажала кнопку «Оплатить». Сайт выдал ошибку и попросил повторить платёж, женщина выполнила эту процедуру. Однако узнала, что с её банковской карты списаны денежные средства в размере более 10 тысяч рублей. Осознав, что её обманули, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Пострадавшая знала о существовании данной мошеннической схемы, но, воспользовавшись услугами непроверенного сайта, стала жертвой дистанционного мошенничества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление и розыск преступника.

УМВД России по г. Севастополю напоминает жителям города, чтобы не пострадать от подобных преступлений, следует проверить деловую репутацию потенциального продавца и убедиться в его надёжности. Чтобы не лишиться своих сбережений лучше отказаться от внесения предоплаты, а товар оплачивать только при получении.

Если же вы пострадали от мошенничества или иного преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайшее территориальное подразделение УМВД России по городу Севастополю или сообщить об этом по телефону 102.

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