На «майские» поезда «Таврия» отправятся в Крым по десяти маршрутам

В начале февраля открылись продажи на поезда в Крым на период майских праздников. Билеты доступны по направлениям из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Евпаторию и Севастополь, а также из Астрахани, Смоленска, Перми, Омска и Кисловодска в Симферополь.

Поезда курсируют с различной периодичностью. В их составе двухэтажные и одноэтажные вагоны типа купе, СВ, плацкартные и вагоны-рестораны с широким ассортиментом русской и европейской кухни. Составы оснащаются всем необходимым с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

В преддверии массовых летних перевозок прогнозируется высокий уровень спроса на билеты на поезда в Крым. Развивая новые направления деятельности, мы рады предложить своим пассажирам дополнительные услуги в виде продажи экскурсионного сопровождения на полуострове Крым, мультимодальные перевозки — стыковочные маршруты пригородными поездами, — рассказал генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

На пути движения поездов «Таврия» множество живописных мест, больших и малых городов, а глубина продаж позволяет путешественникам заблаговременно планировать и организовывать свой отдых с компанией «Гранд Сервис Экспресс».

Из Санкт-Петербурга в Севастополь поезда следуют через Чудово, Тверь, Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Джанкой, Симферополь, Бахчисарай. Из Москвы в Симферополь и Евпаторию поезд следуют по аналогичной нитке движения поездов, поезд из Москвы в Севастополь также проследует Краснодар.

Поезда из Ставрополья, Урала и Сибири будут проходить через крупные железнодорожные узлы страны – Тюмень, Екатеринбург, Казань, Уфу, Челябинск, Самару, Саратов, Пензу, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и другие населенные пункты. Маршруты движения представлены на сайте grandtrain.ru .

Напомним, актуальное расписание электричек в Крыму — ЗДЕСЬ.