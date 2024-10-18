На Малаховом кургане состоялось мероприятие, посвященное 170-летию со дня начала обороны Севастополя

В Севастополе на мемориальном комплексе «Малахов курган» состоялось историко-патриотическое мероприятие «Адмирал В. А. Корнилов – вечная память и слава», посвященное 170-летию со дня начала первой обороны Севастополя и смертельного ранения и гибели вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова. Он тщательно готовил Севастополь к длительной и тяжелой обороне, в результате за короткий срок были созданы укрепления на Корабельной и Южной сторонах города, сыгравшие важнейшую роль в отражении атак англо-французских и турецких войск во время Крымской войны.

Мы собрались в день светлой памяти Владимира Алексеевича Корнилова — человека, который фактически возглавил героическую оборону Севастополя и отдал жизнь на этом святом месте на Малаховом кургане за наш город, за Черноморский флот, за великое Отечество, Россию. Малахов курган – это место, которое помнит героев первой обороны Севастополя. Дух этого места – это как раз дух нашего Города-Героя. Мне очень хочется, чтобы ребята, кадеты, которые сегодня здесь присутствуют, приходя сюда, это чувствовали, помнили и, главное, передавали следующим поколениям, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя РФ Екатерину Алтабаеву.

Председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Севастополя по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин подчеркнул, что Севастополь — город особой силы духа, и эта сила духа воспитывалась человеческим примером, примером мужества, стойкости наших защитников во все времена.

Когда случилась первая оборона Севастополя, наши великие адмиралы принимали очень сложные для себя решения. Особенно решение, которое было связано с затоплением кораблей, далось им тяжело. И вот эта особая сила духа свойственна севастопольцам. Она передается из поколения в поколение благодаря вот такому взаимодействию, благодаря тому, что всегда в Севастополе стремились к знанию своей истории, – отмечает Александр Кулагин.

17 октября 1854 года неприятель предпринял первую бомбардировку Севастополя. Днем Владимир Корнилов прибыл на Малахов курган, где был смертельно ранен.

Сегодня мы вспоминаем главные слова, которые он сказал перед тем, как уйти из жизни: «Отстаивайте же Севастополь». И спустя столько лет, сегодня, наши воины, защищая русские земли, опираясь на эти великие, крепкие, очень мощные слова, идут вперед и успешно продвигаются на полях боевых сражений. Для музея большая честь и гордость нести ответственность за сохранение этого святого места, – заявил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

В знак уважения, вечной памяти и славы участники мероприятия возложили цветы к месту смертельного ранения выдающегося флотоводца, руководителя и героя обороны Севастополя – Владимира Алексеевича Корнилова.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя