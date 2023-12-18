На Международной выставке-форуме «Россия» обсудили вопросы санаторно-курортного лечения в Крыму

На Международной выставке-форуме «Россия» в рамках деловой программы дня Республики Крым состоялась экспертная сессия «Крым — новые реалии». На ней министр здравоохранения РК Константин Скорупский выступил с докладом «Вековые традиции крымских здравниц: целебные природные факторы, как неиссякаемый источник здоровья».

В ведении минздрава Республики Крым находится 14 санаториев, где могут получать лечение пациенты по различным медицинским профилям: педиатрия, ортопедия т травматология, неврология, кардиология, психоневрология, офтальмология, эндокринология, дерматология, урология, пульмонология, терапия, медицинская реабилитация, фтизиатрия. Все санатории работают круглый год и находятся на Южном берегу и Западном побережье Крыма. Ежегодно в санаториях Минздрава Республики Крым проходит санаторно-курортное лечение от 30 до 40 тысяч человек, из них порядка 20 тысяч детей. Это не только крымчане, но и жители других регионов нашей страны – от Калининграда до Дальнего Востока. За долгие годы работы санатории приобрели уникальный опыт в области оздоровления и лечения, основанный на использовании природных лечебных факторов, — отметил глава крымского минздрава.

Константин Скорупский рассказал об истории развития крымских здравниц, а также о применении разнообразных природных ресурсов в санаторно-курортном лечении – это климатические особенности, минеральные и термальные воды, лечебная грязь, рапа соляных озер и т.д. По его словам, будущее крымских здравниц, несомненно, будет базироваться на неоспоримых региональных преимуществах лечебно-оздоровительного туризма.

Главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава Республики Крым Артур Слюсаренко рассказал о работе детских санаториев, их профилях и особенностях. Он отметил, что отличительной чертой санаториев минздрава Крыма является комплексный подход к лечению, работа врачей, логопедов-дефектологов, психологов, педагогов дополнительного образования, что в сочетании с природно-климатическими условиями дает эффективные результаты. Все учреждения имеют лицензии на образовательную деятельность – в учебное время дети продолжают обучение. Особое внимание в работе детских санаториев уделяется досугу детей, развитию их творческого потенциала.