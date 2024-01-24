Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На Международной выставке-форуме «Россия» стартовала тематическая декада «Крым. Здоровье»
актуально в республике
На Международной выставке-форуме «Россия» стартовала тематическая декада «. Здоровье»

На Международной выставке-форуме «Россия» стартовала тематическая декада «Крым. Здоровье»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:46 24.01.2024

На стенде Республики Крым на Международной выставке-форуме «Россия» открылась тематическая декада «Крым. Здоровье». По информации республиканского минздрава, гостей выставки познакомят с санаторно-курортным комплексом РК — это уникальные здравницы, расположенные на Южном и Западном побережье полуострова.

Для наших посетителей запланированы мастер-классы по ЛФК, нордической ходьбе, ароматерапии, интересные факты о здравницах с вековой историей, презентации оздоровительных методик и многое другое.

Ежедневно будет проводиться розыгрыш путевок в санатории как для взрослых, так и детей (все желающие принять участие в розыгрыше будут предварительно консультированы врачом на предмет показаний к санаторно-курортному лечению в данном учреждении). Запланированы беспроигрышные викторины с вручением памятных сувениров, — сообщили в министерстве здравоохранения РК.

На Международной выставке-форуме «Россия» стартовала тематическая декада «Крым. Здоровье»

Кроме того, на тематической декаде будет представлено развитие крымского здравоохранения. Медработники расскажут, как изменилась медицина в регионе за последние годы, проведут множество интереснейших мастер-классов.

Узнайте больше:  Проблемы крымского села Морское изучил на месте глава республиканского Совмина

Декада «Крым. Здоровье продлится до 1 февраля, а 2 февраля на ВДНХ пройдет «День здоровья», участие в котором примут все регионы и Крым, в том числе.

Станьте победителем розыгрыша путевок, познакомьтесь с крымским здравоохранением — приходите на ВДНХ, павильон №75, стенд Республики Крым! И не забывайте голосовать (по ссылке) за понравившуюся экспозицию.

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.