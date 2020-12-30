На морской линии «Сочи – Крым» появятся новые российские суда

Президент России Владимир Путин считает, что новые отечественные суда надо использовать на маршруте «Сочи – Крым».

В 2021 году в серию должен уже пойти «Метеор», который изготавливается в Нижнем Новгороде, на КБ Алексеева, и речные суда в 120 мест, — сказал Глава государства на встрече в среду с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Путин напомнил, что «уже сделано соответствующее судно «река-море» для 300 пассажиров, PV300, тоже в Нижнем Новгороде на «Красном Сормове» изготовлено«.

Его можно было бы поставить и на линию «Сочи – Крым», — указал Президент.

По его словам, «это судно уже испытано, уже из Москвы дошло до Петербурга, из Петербурга до Новороссийска, это «река-море«.

Но через год — уже в 2021 году должны начать и в конце года, надеюсь, завершится работа, — сделают суда с большей мореходностью. Эти суда точно можно поставить на линию «Сочи – Крым». Это будет востребовано, люди за это скажут нам спасибо, — отметил Путин.