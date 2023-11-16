На набережной Ялты 17 ноября будет работать мобильный пункт по отбору на контрактную службу

Начальник управления внутренней политики Министерства внутренней политики и связи РК Дмитрий Кучеренко доложил о том, как в Республике ведётся работа по отбору военнослужащих по контракту, а также о помощи их семьям. Он также добавил, что подробную информацию можно будет получить в мобильном пункте, который будет работать с 10:00 на набережной Ялты, в районе памятника Ленину, в пятницу, 17 ноября. Заместитель военного комиссара Республики Крым Евгений Кутузов напомнил условия прохождения военной службы по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации. В частности, заключить контракт можно сроком на 1 год, 3 года и 5 лет. Среди основных требований к кандидатам — возраст от 18 лет и годность по состоянию здоровья. Пройти отбор могут и иностранцы – при заключении контракта у них появится возможность получить гражданство РФ в упрощённом порядке, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты.

По словам старшего инструктора пункта отбора на военную службу по контракту в городе Симферополе Эдуарда Шушакова, поступая на контрактную службу воин получает возможность быстрого приобретения жилья за счёт Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, получения служебного жилья или компенсации за его найм. Также служащий по контракту имеет право на бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета, оформление льготной пенсии после 20 лет службы, статус ветерана боевых действий с соответствующими льготами, и кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах, единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии. На все вопросы можно получить ответы, позвонив на номер горячей линии – 117.