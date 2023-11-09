На набережной Ялты презентовали фотовыставку проекта «Жена и мать Героя»

Фотопроект реализуется по поручению Главы Республики Крым и Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма с целью популяризации патриотизма и любви к Родине. На выставочных стендах представлены 20 фотографий – 12 фото жен и матерей Ялты и еще 8 – Симферополя и Алушты. Женщины в знак поддержки своих близких, приняли участие в проекте и сфотографировались в мундирах супругов и сыновей.

Открывая фотовыставку, Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский отметил, что фотографии задевают за живое.

За каждым фото – жизнь, семья, дети… Низкий поклон женам и матерям за тот надёжный тыл, который они обеспечивают нашим бойцам, участвующим в Специальной военной операции и героически сражающимся с фашизмом. Именно благодаря военнослужащим мы находимся под защитой и живём под чистым мирным небом. Я уверен, что все цели СВО будут выполнены и Победа будет за нами!, — цитирует пресс-служба Главу муниципального образования.

Первый заместитель главы администрации города Ялта Сергей Баннов пожелал всем военнослужащим, чтобы молитвы жен и матерей помогали и оберегали их на полях сражений.

Жена и мать — это как два крыла, которые дарят уверенность и дают силы мужчинам в любых делах, в любых испытаниях. И сегодня, женщины стали надежным и крепким тылом. Вся наша огромная страна, все мы помогаем нашим бойцам, а эта выставка — огромная им моральная поддержка. Любовь и вера участниц проекта – придает сил нашим военнослужащим. Мы верим — Победа будет за нами!, — говорит Сергей Баннов.

Организаторами общероссийского проекта «Жена и мать Героя» в Крыму стала небольшая, но сильная команда: председатель постоянной рабочей группы по вопросам семьи при Общественном совете г. Симферополь Алена Лабунец, член рабочей группы по вопросам семьи при Общественном совете г. Симферополь Анна Михайловская, фотограф проекта Дарья Вознюк, визажист Алёна Оганесян и стилист Евгения Золоторева.

На самом деле в этих фотографиях заложен глубокий сакраментальный смысл. Это не просто фото, а истории из жизни — про верность, любовь, надежду в лучшее. Таким образом, мы хотим показать нашим мужьям и сыновьям, находящимся на передовой, что мы о них помним и ждём их дома. Военнослужащие заряжаются нашими эмоциями и позитивом. Мы должны быть сильными и друг друга поддерживать. Спасибо всем жёнам и матерям, что они сохраняют бодрость, духа, оптимизм и не уходят в себя, — подчёркивает Алёна Лабунец.

До конца года фотовыставки «Жена и мать Героя» будут организованы в Керчи, Евпатории и Красноперекопске. Проект уже реализован в Симферополе, Бахчисарае и Нижнегорском районе.

20 фотографий — 20 женщин… Разных профессий, разного возраста. Но объединяет их всех, словно ставит в один строй, военный китель на плечах — сегодняшняя одежда их сыновей и мужей, защитников Отчества. И на каждом фото — «письмо солдату», где есть строчки «Я горжусь тобой», «Я жду тебя», «Возвращайся домой с Победой». Этот проект – моральная поддержка нашим военнослужащим, которым там, на передовой, важно знать, что дома их ждут, любят и верят в нашу Победу!, — отмечает глава администрации города Ялта Янина Павленко.

После открытия фотовыставки Константин Шимановский провёл встречу с родными участников СВО. Глава муниципального образования ответил на все вопросы жен и матерей наших Героев и выслушал всех их пожелания.

Всегда находимся на связи с семьями военнослужащих. Стараемся окружить их вниманием и оперативно реагировать на все их просьбы, — пояснил Константин Шимановский.

источник: Ялтинский городской совет