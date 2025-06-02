На наследников лица, совершившего преступление, уголовное преследование которого прекращено в связи с его смертью, может быть возложена обязанность выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим, постановил Конституционный Суд.

Основным средством судебной защиты прав лиц, потерпевших от преступления, является предъявленный в уголовном деле гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением. Вместе с тем потерпевший вправе предъявить такой иск и в порядке гражданского судопроизводства. Данное право сохраняется за потерпевшим и в случае прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, включая смерть подозреваемого или обвиняемого.

Прекращение производства по уголовному делу по нереабилитирующим основаниям не прекращает гражданско-правового деликтного обязательства возместить причиненный преступлением моральный вред. Сохраняются материально-правовые (гражданско-правовые) предпосылки для предъявления требований потерпевших к наследникам умершего, к которым переходит его имущество в порядке универсального правопреемства. Поскольку наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, они являются и лицами, несущими по закону имущественную ответственность за действия умершего подозреваемого или обвиняемого в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

Конституционный Суд отметил, что возложение на наследника обязанности возместить вред, причиненный потерпевшему преступлением наследодателя, направлено на реализацию конституционных гарантий прав лиц, пострадавших от преступных деяний, и тем самым призвано обеспечить им эффективную защиту достоинства личности. Кроме того, действующее законодательство не содержит прямого запрета на переход в порядке наследования к наследникам, принявшим наследство, обязанности компенсировать потерпевшему моральный вред, причиненный совершенным наследодателем преступлением.

Однако федеральный законодатель не лишен возможности допустить — в целях защиты интересов наследников причинителя вреда — применение к таким обращенным к ним требованиям положений о сроках исковой давности.

Таким образом, взаимосвязанные положения части 1 статьи 151, частей 1 и 2 статьи 1112 ГК РФ не противоречат Конституции РФ в той мере, в какой они не препятствуют включению в состав наследства лица, совершившего преступление (подозреваемого или обвиняемого, уголовное преследование которого прекращено по нереабилитирующим основаниям), и возложению на его наследников обязанности компенсировать моральный вред потерпевшему от этого преступления в пределах стоимости наследственного имущества вне зависимости от наличия на момент смерти причинителя вреда вступившего в силу судебного акта, обязывающего его выплатить соответствующую компенсацию.

Иной подход к решению указанного вопроса не только снижал бы уровень конституционно-правовой защищенности потерпевших от преступлений, но и создавал бы неоправданные препятствия для применения гарантий прав потерпевших, что не отвечало бы требованиям справедливости и не согласовывалось бы со статьями Конституции РФ.

Постановление Конституционного Суда РФ от 29.05.2025 N 24-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 151 и статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.Г. Байгускаровой и М.Г. Мухаметчина»

источник: КонсультантПлюс