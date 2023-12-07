На новогодние праздники в Крым отправятся сотни тысяч пассажиров поездов

Поезд №175/176 сообщением «Москва-Павелецкая – Симферополь» выполнит дополнительные рейсы в конце декабря 2023 года – начале января 2024 года. Об этом сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс» — официальный железнодорожный пассажироперевозчик в Крым.

Уже открыта продажа билетов на поезд отправлением из Москвы 24, 27, 28, 31 декабря 2023 года; 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 января 2024 года, из Симферополя поезд – 22, 25, 26, 29, 30, 31 декабря 2023 года; 3, 4, 5, 8, 9 января 2024 года.

Ранее на поезд №175/176 были открыты продажи билетов на даты 25, 26, 29, 30 декабря 2023 года и 3, 4, 8, 9, 12 января отправлением из Москвы, а также 23, 24, 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7, 10 января отправлением из Симферополя.

Поезд будет состоять из купейных и плацкартных вагонов. Он проследует через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.

На период новогодних праздников ранее также был назначен дополнительный поезд №171/172 по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь.

С учетом назначенных поездов в новогодние праздники (с 29.12.23 по 12.01.24) транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» планирует перевезти более 230 тысяч пассажиров. Это на 15% больше, чем в прошлом году. При этом на указанные сроки в дополнительных поездах в продажу было направлено 31 тысяча билетов (а всего с 22 декабря – 43 тысячи билетов).