На Новый год российские туристы бронируют коттеджи. И в Крыму такой отдых самый дешёвый

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Так, бронирование коттеджей в Башкирии ( Банное) значительно выросло и теперь находится на 2 месте, против 17 го в прошлом году. А вот города Карелии уступили свои позиции и больше не входят в ТОП-5 направлений. Зато туда попала Красная поляна, с ростом числа броней на 300%. Средняя стоимость ночи в среднем выросла на 35%. Но, несмотря на подорожание стоимости ночи, самые дорогие направления очень популярны. Самый дорогой отдых в коттеджах Красной Поляны, Московской области и Шерегеше а, самый дешевый в Крыму, Владимирской области и Ленинградской области, — отмечают в пресс-службе сервиса.
ТОП-10 популярных направлений по бронированию коттеджей на НГ:
- Ялта- 36 тыс /6 ночей
- Банное — 37 тыс/3 ночи
- Шерегеш — 70 тыс/4 ночи
- Суздаль — 28 тыс/3 ночи
- Красная Поляна — 260 тыс/5 ночей
- Егорьевск — 73 тыс/2 ночи
- Осташков — 42 тыс/4 ночи
- Петрозаводск — 32 тыс/3 ночи.
- Олонец — 17 тыс/3 ночи
- Лахденпохья — 30 тыс/4 ночи
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..