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На Новый год российские туристы бронируют коттеджи. И в Крыму такой отдых самый дешёвый
фото: Alru4 (pixabay.com)

На Новый год российские туристы бронируют коттеджи. И в Крыму такой отдых самый дешёвый

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:04 11.12.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, что число бронирований коттеджей на новогодние праздники увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом.

Так, бронирование коттеджей в Башкирии ( Банное) значительно выросло  и теперь находится на 2 месте, против 17 го в прошлом году. А вот города Карелии уступили свои позиции и больше не входят в ТОП-5 направлений. Зато туда попала Красная поляна, с ростом числа броней на 300%. Средняя стоимость ночи в среднем выросла на 35%. Но, несмотря на подорожание стоимости ночи, самые дорогие направления очень популярны. Самый дорогой отдых в коттеджах Красной Поляны, Московской области и Шерегеше а, самый дешевый в Крыму, Владимирской области и Ленинградской области, — отмечают в пресс-службе сервиса.

ТОП-10 популярных направлений по бронированию коттеджей на НГ:

  1. Ялта- 36 тыс /6 ночей
  2. Банное — 37 тыс/3 ночи
  3. Шерегеш — 70 тыс/4 ночи
  4. Суздаль — 28 тыс/3 ночи
  5. Красная Поляна — 260 тыс/5 ночей
  6. Егорьевск — 73 тыс/2 ночи
  7. Осташков — 42 тыс/4 ночи
  8. Петрозаводск — 32 тыс/3 ночи.
  9. Олонец — 17 тыс/3 ночи
  10. Лахденпохья — 30 тыс/4 ночи

На Новый год российские туристы бронируют коттеджи. И в Крыму такой отдых самый дешёвый

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