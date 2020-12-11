На Новый год российские туристы бронируют коттеджи. И в Крыму такой отдых самый дешёвый

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, что число бронирований коттеджей на новогодние праздники увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом.

Так, бронирование коттеджей в Башкирии ( Банное) значительно выросло и теперь находится на 2 месте, против 17 го в прошлом году. А вот города Карелии уступили свои позиции и больше не входят в ТОП-5 направлений. Зато туда попала Красная поляна, с ростом числа броней на 300%. Средняя стоимость ночи в среднем выросла на 35%. Но, несмотря на подорожание стоимости ночи, самые дорогие направления очень популярны. Самый дорогой отдых в коттеджах Красной Поляны, Московской области и Шерегеше а, самый дешевый в Крыму, Владимирской области и Ленинградской области, — отмечают в пресс-службе сервиса.