На ноябрьские праздники российские туристы в Симферополь тоже собираются

Больше всего на ноябрьские праздники россияне планируют путешествовать по стране – на внутрироссийские направления приходится 72,6% купленных авиа- и 96,74% ж/д-билетов. Среди популярных городов – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону. За границу путешественники отправятся в Узбекистан, Азербайджан, Турцию, ОАЭ и Таиланд.

Средний чек за одну ночь в российском отеле составляет 3254 рублей, за границей – 6948 рублей. Об этом сообщает сервис путешествий Туту , который проанализировал продажи билетов на самолет и поезд, а также бронирования отелей на предстоящие ноябрьские праздники.

АВИА

В топ-5 авианаправлений вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград. Доля пассажиров в столицу – 13,8%, в Сочи – 7,2%, в Санкт-Петербург – 6,9%, в Минеральные Воды – 4,6%, в Калининград – 4,4%. Россияне также планируют на ноябрьские праздники отправиться в Казань, Екатеринбург и Сургут.

При этом среди конкретных авиамаршрутов на первом месте Москва — Калининград, на втором Москва — Сочи, на третьем Москва — Минеральные Воды. Далее по популярности следуют Санкт-Петербург — Сочи, Москва — Махачкала, Москва — Санкт-Петербург.

Среди зарубежных стран популярны: Узбекистан – туда оформлено 27,43% авиабилетов, Азербайджан – 13,07%, Киргизия – 9,27%. Также востребованы авиабилеты в Турцию, ОАЭ, Армению, Грузию и Таиланд.

Аналитики Туту добавили, что путешественники стали чаще пользоваться услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.

Ж/Д

На поезде на ноябрьские праздники путешественники отправятся в две столицы, Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь. Доля купленных билетов в Москву – 25,6%, в Санкт-Петербург – 10,7%, в Краснодар – 4,5%, в Ростов-на-Дону – 4,3%, в Симферополь – 2,7%. В топ ж/д-направлений также вошли Адлер, Воронеж, Екатеринбург, Сочи и Казань.

При этом среди конкретных маршрутов на первом месте Москва — Санкт- Петербург, на втором Москва — Симферополь, на третьем Москва — Ростов-на-Дону. Далее следуют Москва — Нижний Новгород, Краснодар — Адлер, Москва — Казань.

По данным аналитиков Туту, путешественники стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.

ОТЕЛИ

Больше всего отелей на ноябрьские праздники забронировано в России – 82,57%, за рубежом – 17,43%. Средний чек за одну ночь внутри страны составляет 3254 рублей, за границей – 6948 рублей. Обычно путешественники бронируют гостиницу на 3-4 ночи.

В топ-5 городов, где на ноябрьские праздники чаще всего бронируют отели, вошли две столицы, Сочи, Казань и Ярославль. Средний чек на одну ночь в Москве – 3126 рублей, в Санкт-Петербурге – 3700 рублей, в Сочи – 2571 рублей, в Казани – 3328 рублей, в Ярославле – 1269 рублей. В среднем путешественники останавливаются в отелях этих городов на 1-4 ночи.

Аналитики Туту добавили, что выросло число путешественников, которые пользуются услугой «Гарантия заселения» в отели. Они также стали чаще смотреть видеоотзывы об отелях и апартаментах, чтобы не ошибиться с выбором.

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