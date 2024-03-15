На объекты портовой инфраструктуры в Крыму и Севастополе направят свыше 900 млн рублей

Более 900 млн рублей направят до 2026 года включительно на строительство объектов портовой инфраструктуры в Крыму и Севастополе, сообщил

В соответствии с поручениями главы государства по развитию морской портовой инфраструктуры в рамках государственной программы на реализацию мероприятий по строительству объектов портовой инфраструктуры Республики Крым и Севастополя выделены на 2024-2026 года средства в объеме более 900 млн рублей. В рамках федерального проекта «Развитие морских портов» предусмотрены мероприятия по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры, — сказал собеседник агентства.

Для снижения финансовой нагрузки в федеральную собственность передали имущество Керченского и Феодосийского торговых портов, Керченской паромной переправы, Севастопольского морского. В собственности Крыма остались Ялтинский и Евпаторийский торговые порты. По итогам 2023 года порты Крыма обработали около 2 млн тонн грузов, перевезли свыше 5,8 млн пассажиров, 235 тыс. единиц автотранспорта, около 30 тыс. единиц железнодорожных вагонов.

Как отметил Устинов, потенциал региона как транзитной черноморской территории востребован и имеет все основания для роста.

источник: ТАСС