Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На объекты портовой инфраструктуры в Крыму и Севастополе направят свыше 900 млн рублей
актуально в республике
На объекты портовой инфраструктуры в у и Севастополе направят свыше 900 млн рублей
фото: pikist.com

На объекты портовой инфраструктуры в Крыму и Севастополе направят свыше 900 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:14 15.03.2024

Более 900 млн рублей направят до 2026 года включительно на строительство объектов портовой инфраструктуры в Крыму и Севастополе, сообщил ТАСС полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

В соответствии с поручениями главы государства по развитию морской портовой инфраструктуры в рамках государственной программы на реализацию мероприятий по строительству объектов портовой инфраструктуры Республики Крым и Севастополя выделены на 2024-2026 года средства в объеме более 900 млн рублей. В рамках федерального проекта «Развитие морских портов» предусмотрены мероприятия по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры, — сказал собеседник агентства.

Для снижения финансовой нагрузки в федеральную собственность передали имущество Керченского и Феодосийского торговых портов, Керченской паромной переправы, Севастопольского морского. В собственности Крыма остались Ялтинский и Евпаторийский торговые порты. По итогам 2023 года порты Крыма обработали около 2 млн тонн грузов, перевезли свыше 5,8 млн пассажиров, 235 тыс. единиц автотранспорта, около 30 тыс. единиц железнодорожных вагонов.

Как отметил Устинов, потенциал региона как транзитной черноморской территории востребован и имеет все основания для роста.

источник: ТАСС

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.