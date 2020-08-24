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На обновление парка коммунальной техники в Севастополе потратят десятки миллионов
иллюстрация: открытые источники

На обновление парка коммунальной техники в Севастополе потратят десятки миллионов

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма, Новости Севастополя 20:20 24.08.2020

Обновить парк коммунальной техники в Севастополе планируют на средства межбюджетного трансферта в размере 249 миллионов 924 тысяч рублей.

Для улучшения работы коммунальных служб предлагается выделение субсидии организациям ГУП «Севастопольэнерго», «Водоканал», «Благоустройство города Севастополя», ГБУ «Парки и скверы» и ПАО «Севастопольгаз» для приобретения 44 единиц техники для эффективного выполнения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Власти города планируют приобрести пять водовозных машин, два катера-мусоросборщика, машины для мойки плитки, гранита и другую технику.

На обновление парка коммунальной техники в Севастополе потратят десятки миллионов

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