На Общественном совете в УФНС России по г. Севастополю обсуждали вопросы расширения налоговой базы

В Управлении ФНС России по г. Севастополю состоялось очередное заседание Общественного совета, среди рассмотренных вопросов, предложенных членами Общественного совета – аспекты администрирования налога на имущество организаций, противодействие нелегальной трудовой занятости, оценка юридических лица на базе интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица».

В ходе выступления начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Анна Минкина отметила рост поступлений по налогу на имущество организаций: в 2023 году в бюджет поступило 877 миллионов рублей, что выше уровня прошлого года на 60 миллионов рублей. Эта динамика обусловлена как ростом количества налогоплательщиков, так и объектов, вовлеченных в налоговый оборот. Она акцентировала внимание членов Общественного совета на том, что Управлением впервые в 2023 году исчислен налог на коммерческую недвижимость, включенную в перечень объектов недвижимого имущества, по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость. К таким объектам относятся административно-деловые, торговые центры, помещения в них, нежилые помещения, назначение, использование или наименование которых предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общепита, бытового обслуживания. Проверить наличие объекта в перечне можно на официальном сайте Правительства Севастополя на странице Департамента по земельным и имущественным отношениям, выбрав раздел Инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости (вкладка «Контрольная деятельность»).

Следует отметить, что перечень ежегодно обновляется: на 2022 год утвержден приказом ДИЗО № 153, на 2023 год — № 196, и на 2024 — № 209.

Начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 Виктория Зорина подробно остановилась на вопросах контроля за соблюдением работодателями налогового и трудового законодательства, а также полнотой и своевременностью уплаты НДФЛ и страховых взносов с доходов, выплаченных физическим лицам. В решении данных вопросов Управление взаимодействует с Правительством Севастополя и Прокуратурой города Севастополя, УМВД России по г. Севастополю и Государственной инспекцией труда.

Итогом проводимой работы является ежеквартальный рост фонда оплаты труда, поступлений НДФЛ и страховых взносов. В 2023 году и в 1 квартале 2024 года увеличение зафиксировано на уровне 10 миллионов рублей, прирост сумм уплаченных налогов и сборов составил более 4 миллионов рублей. По результатам проведения налоговых проверок с учетом заключений Государственной инспекции труда г. Севастополя доначислено порядка 11 миллионов рублей НДФЛ и страховых взносов. Важным аспектов этой работы является не только обеспечение дополнительных поступлений в бюджет, но и гарантия социальных прав наемных работников.

Начальник отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок Максим Дружинин рассказал об изменениях при проведении оценки юридического лица на базе интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». Он напомнил, что сведения из сервиса оценки можно использовать как для подтверждения своей надежности перед заказчиками, так и для проверки сведений о потенциальных поставщиках.

Перечень критериев, по которым проводится оценка и формируется выписка с мая 2024 года расширен, в него добавлено 8 критериев относительно признака адреса массовой регистрации, регистрации организации не менее чем за 12 месяцев до даты подачи получения выписки, наличие положительного финансового результата по данным бухгалтерской отчетности, отсутствие факта непредоставления отчетности и другое.

Председатель Общественного совета Павел Лебедев отметил, что в сегодняшних условиях очень важно обеспечить в регионе равные условия для ведения бизнеса. Неуплата налога не должна стать конкурентным преимуществом для недобросовестных налогоплательщиков. Поэтому вопросы легализация налоговой базы по имущественным налогам и трудовых отношений в регионе является важным направлением совместной деятельности Общественного совета и Управления.

Руководитель Управления Алексей Могила поблагодарил членов совета за активное участие в дискуссии и заинтересованность в решении обсуждаемых вопросов.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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