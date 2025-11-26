Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На одно и тоже кресло: Альберт Куршутов — снова министр внутренней политики и информации Крыма
Новости Республики
На одно и тоже кресло: Альберт Куршутов - снова министр внутренней политики и информации Крыма
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На одно и тоже кресло: Альберт Куршутов — снова министр внутренней политики и информации Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:26 26.11.2025

В Крыму Альберта Куршутова вновь назначили министром внутренней политики, информации и связи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Альберт Абдурашитович Куршутов назначен заместителем председателя Совета министров Республики Крым – министром внутренней политики, информации и связи Крыма. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона, — сообщил он в своих соцсетях.

Он занимал пост министра с апреля 2024 года по сентябрь 2025 года. 11 сентября этого года депутаты Госсовета Крыма согласовали назначение Альберта Куршутова на должность вице-премьера правительства РК.

Узнайте больше:  Лектор из Крыма Артур Шармоянц - победитель Всероссийского конкурса Знание.Лектор

СПРАВКА: Куршутов родился 29 декабря 1978 года в городе Бекабад Узбекской ССР.

В 2009 году окончил Киевский национальный университет культуры и искусств имени Поплавского в Симферополе, специальность — менеджер гостиничного и ресторанного бизнеса.

В 2010 году — частное высшее учебное заведение Европейский университет, в 2014 году — Харьковский региональный институт государственного управления при президенте Украины, а в 2018 году Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.