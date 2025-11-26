На одно и тоже кресло: Альберт Куршутов — снова министр внутренней политики и информации Крыма

Он занимал пост министра с апреля 2024 года по сентябрь 2025 года. 11 сентября этого года депутаты Госсовета Крыма согласовали назначение Альберта Куршутова на должность вице-премьера правительства РК.

Альберт Абдурашитович Куршутов назначен заместителем председателя Совета министров Республики Крым – министром внутренней политики, информации и связи Крыма. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона, — сообщил он в своих соцсетях.

СПРАВКА: Куршутов родился 29 декабря 1978 года в городе Бекабад Узбекской ССР.

В 2009 году окончил Киевский национальный университет культуры и искусств имени Поплавского в Симферополе, специальность — менеджер гостиничного и ресторанного бизнеса.

В 2010 году — частное высшее учебное заведение Европейский университет, в 2014 году — Харьковский региональный институт государственного управления при президенте Украины, а в 2018 году Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова.

источник: РИА Новости Крым