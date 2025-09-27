На одно и тоже кресло дважды: Михаил Развожаев вступил в должность Губернатора Севастополя

В соответствии со статьей 25 Устава города Севастополя, избранный Губернатор города Севастополя принёс присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации и Уставу города Севастополя. Церемония прошла в зале заседаний Правительства Севастополя.

Вступая в должность Губернатора города Севастополя, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемерно способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей, — сказал Михаил Развожаев.

Избранный Губернатор подчеркнул, что руководить Севастополем — высокая честь и ответственность, которая обязывает выполнять сложные задачи развития города, поставленные Президентом Владимиром Путиным и жителями города.

Севастополь — это одна большая команда. Это особые люди, которые всегда смотрят прямо в лицо любым вызовам. Сегодня хочу поблагодарить каждого, кто поддержал меня — вы поддержали не просто политическую фигуру, а наш курс на развитие, наше стремление общее и желание сделать наш город лучшим городом в стране. Со всей ответственностью я хочу сказать: вступая в должность, понимаю, что легко не будет, но уверен, что все вместе мы справимся с любыми вызовами во имя России, во имя Севастополя. Сегодня очевидно: вокруг нашего Президента Владимира Владимировича Путина сплотилась вся страна. Россияне показали единство, которое невозможно сломить никакими внешними вызовами. Выбор, сделанный на выборах, – это подтверждение стремления к сохранению наших ценностей, защите независимости и движению вперёд, — сказал Михаил Развожаев.

На торжественной церемонии присутствовали: заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, Главный федеральный инспектор по Севастополю Александр Акулов, председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев, Прокурор города Севастополя Андрей Шевцов, члены Правительства Севастополя.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов от имени полномочного представителя президента Владимира Устинова поздравил Михаила Развожаева со вступлением в должность Губернатора города Севастополя.

За вас отдали свои голоса более 80% избирателей. Это лучшая оценка вашей деятельности на посту главы региона, которая в то же время накладывает на вас огромную ответственность. Хорошо знаю, как глубоко вы вникли в проблемы региона и как много делаете для решения социально-экономических вопросов. Уверен, ваш богатый опыт позволит справиться со всеми задачами, которые сегодня стоят на повестке, в полной мере оправдать тодоверие, которое снова оказали вам жители Севастополя, — сказал Кирилл Степанов.

Председатель Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев пожелал Губернатору успешной реализации всех намеченных планов по развитию города.

За шесть лет, что вы руководите нашим Городом-Героем,он по-настоящему преобразился. Продолжается масштабная работа по благоустройству, по развитию социальной сферы, инфраструктуры города, обеспечению безопасности. И результаты этой работы видны не только севастопольцам, но и федеральному центру, и гостям города. Сегодня вы снова принимаете огромную ответственность, принимая бразды правления нашим городом. И я уверен, что под вашим руководством город и дальше будет успешно развиваться, сохраняя свою уникальность и сохраняя свое величие, — подчеркнул Владимир Немцев.

Напомним, Избирательная комиссия Севастополя 16 сентября утвердила результаты выборов главы региона, в которых победу одержал Михаил Развожаев с результатом 194 995 голосов избирателей — 81,73%.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя