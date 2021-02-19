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На окраине Феодосии в снегу едва не замерз мужчина, ожидавший «Скорую помощь». Помог «КРЫМ-СПАС»
Фото: КРЫМ-СПАС

На окраине Феодосии в снегу едва не замерз мужчина, ожидавший «Скорую помощь». Помог «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:46 19.02.2021

Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ- СПАС» оказали помощь медицинским работникам в транспортировке пострадавшего. Ранним утром )в 6:40) 40 службу спасения поступило сообщение о том, по пер. Октябрьский в Феодосии, требуются помощь в эвакуации из снежного заноса автомобиля скорой медицинской помощи. К месту происшествия немедленно направились сотрудники Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии, спасатели получили информацию от сотрудников скорой медицинской помощи, что требуется помощь в поиске мужчины, к которому направлялись медики. Как выяснилось позже, мужчина направился на встречу к карете скорой медицинской помощи, но по неосторожности оступился, повредил ногу и не смог продолжить движение, — рассказали в МЧС РК.

Поисковые работы осложнялись штормовыми погодными условиями. Спасатели обнаружили пострадавшего на краю дачного массива с признаками обморожения. Накрыв его изофилическим одеялом, транспортировали мужчину в карету скорой медицинской помощи находящейся на удалении около 1,5 км от места нахождения пострадавшего.

На окраине Феодосии в снегу едва не замерз мужчина, ожидавший «Скорую помощь». Помог «КРЫМ-СПАС»

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