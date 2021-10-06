На Окружном образовательном форуме в Севастополе обсудят тренды патриотической повестки

С 7 по 10 октября 2021 года в Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова города Севастополь пройдет Окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического воспитания Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Сегодня перед нами стоит крайне важная и ответственная задача: не просто сохранить патриотические ценности и привить подрастающему поколению интерес к истории Отечества, традициям и культуре, но также найти новые инструменты патриотического воспитания, которые будут идти в ногу со временем, будут понятны и близки каждому молодому человеку. Наш форум станет площадкой для разработки новых подходов, соберет профессионалов сферы патриотического воспитания, у которых каждому из нас есть чему научиться, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора-председателя правительства Севастополя Игоря Михеева.

Сегодня фундамент патриотизма в нашей стране — тема, неразрывно связанная с военной историей, в первую очередь, с победой в Великой Отечественной войне. Однако стоит признать, что события тех лет не могут бесконечно питать патриотические чувства россиян. Обществу нужны и другие ориентиры. Эра всеобщей цифровизации, популярность современных технологий среди молодого поколения открывают новые возможности для патриотического воспитания детей и молодежи.

О том, какие подходы и инструменты стоит применять в этом направлении, расскажут профессионалы в сфере патриотического воспитания.

Что такое воспитание патриота в классическом понимании? Это воспитание человека, который готов на себя взять обязательства за будущее и за судьбу своей страны. Чтобы чувствовать ответственность, современному поколению необходимо погружение в продвинутую, технологически обеспеченную страну. Потому что многие из них уже понимают, в каком направлении они двигаются, какую профессию для себя выбирают. И когда поколение знает, что профессия реализуется на высоком уровне, есть точки роста, развития – это повод для гордости. Конечно, это ощущение формирует не только понимание себя, но и чувство патриотизма, — подчеркивает директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова.

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание «Патриотическое воспитание 2021-2024: системные подходы в новых условиях», в ходе которого участники обсудят тренды в изменении отношения россиян к патриотизму и выявят направления адаптации современных институтов, отвечающих за патриотическое воспитание граждан.

В дискуссии примут участие заместитель губернатора — председателя правительства Севастополя Игорь Михеев, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Александр Мищенко, начальник Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова, контр-адмирал Александр Гринкевич, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Иван Радько.