Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На открытие киностудии в Судаке привезли 60 коллекционных постеров к снятым в Крыму фильмам
актуально в республике
На открытие киностудии в Судаке привезли 60 коллекционных постеров к снятым в у фильмам
иллюстрация: скрин видео © Мария Малашенко/ ТАСС

На открытие киностудии в Судаке привезли 60 коллекционных постеров к снятым в Крыму фильмам

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:26 27.07.2024

Государственный фонд кинофильмов РФ предоставил из собственной коллекции 60 постеров к снятым на Крымском полуострове фильмам для выставки в честь открытия студии «Юг.Кино» в Судаке, передает корреспондент ТАСС с выставки.

Павильонный комплекс студии «Юг.Кино» построили на площади почти 4 тыс. кв. м. Торжественная церемония по случаю завершения строительства первой очереди студии прошла 26 июля, в день открытия фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ».

Государственный фонд кинофильмов России — это крупнейший архив в мире, крупнейший архив в России, который обладает огромной коллекцией от немых до игровых, документальных, научно-популярных фильмов. И одновременно хранит огромную коллекцию не только материалов самих фильмов, но и бумажных, часть из которых мы представляем сегодня здесь. У нас более 50 тыс. плакатов, 60 из них мы сегодня представляем на открытии киностудии «Юг.Кино», — заявил журналистам гендиректор фонда Денис Аксенов.

Постеры культовых фильмов украшают коридоры и выставочное пространство студии. Среди представленных фильмов первая картина, снятая в Крыму в 1911 году, «Оборона Севастополя», а также «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Человек-амфибия» и другие. По словам Аксенова, постеры могут остаться здесь для постоянной экспозиции.

В марте 2024 года руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин сообщал, что киностудия в арт-кластере в Крыму должна стать центром компетенций киноиндустрии для всего юга. Отмечалось, что аналогов строящегося контент-центра на побережье Черного моря нет. Следующий этап строительства киностудии — оснащение техникой, мебелью и всем необходимым для кинопроизводства. Комплекс будет включать в себя съемочные павильоны, студии постпроизводства, монтажные, просмотровые, гримерные и костюмерные, будет построена вспомогательная инфраструктура (цех по производству декораций, склады, административные и технические помещения, парковки для легкового и специального транспорта, площадка для натурных съемок и парк кинодекораций).

Узнайте больше:  Российский бизнес атакуют хакеры - рассылают электроннные письма с вредоносным ПО

источник: ТАСС

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: культура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
культура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.