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На плато Ай-Петри автомобиль застрял в снегу. Вызволял «экипаж» авто «КРЫМ-СПАС»
Фото: ВК, Ай-Петри, 26 км

На плато Ай-Петри автомобиль застрял в снегу. Вызволял «экипаж» авто «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:01 21.12.2021

Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь туристам на горном плато Ай-Петри.

Вчера, в 12:55, на пульт оперативного дежурного крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе верхней станции канатной дороги «Мисхор — гора Ай-Петри» в снежном заносе застрял легковой автомобиль с 4 пассажирами. Необходима помощь спасателей, — рассказали в МЧС РК.

По прибытии к месту происшествия спасатели определили, что не подготовленный к зимней дороге легковой автомобиль, во время движения застрял в снежном заносе.

Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ – СПАС» с использованием шанцевого инструмента эвакуировали автомобиль из снежного заноса в безопасное место, откуда он самостоятельно смог продолжить движение. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались. С ними была проведена разъяснительная и профилактическая беседа, — уточнили в МЧС РК.

Судя по тому, что на Ай-Петри высота снежного покрова (на северных склонах) достигла 20 см, а температура воздуха -4 — -5 С, то в ближайшие выходные можно ожидать нашествие любителей зимнего активного отдыха. Спасатели напоминают: без зимней резины, полного привода – дороги автомобилям в горы нет.

На плато Ай-Петри автомобиль застрял в снегу. Вызволял «экипаж» авто «КРЫМ-СПАС»

Фото: Дмитрий Филиппов, ВК, Ай-Петри, 26 км

 

На плато Ай-Петри автомобиль застрял в снегу. Вызволял «экипаж» авто «КРЫМ-СПАС»

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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