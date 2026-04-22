На площадке строящегося корпуса санатория «Южный» в Крыму обустраивают свайное основание

На Южном берегу Крыма, на мысе Ай-Юри недалеко от Фороса, специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации приступили к устройству джет-свай на площадке строящегося спального корпуса санатория «Южный». Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Единый заказчик», выступающей государственным заказчиком строительства объекта.

Общая площадь нового здания составит более 8,5 тыс. кв. метров. В современном спальном корпусе будет оборудован 131 комфортабельный номер для приёма свыше 250 гостей. В настоящее время на строительной площадке специалисты уже выполнили устройство более 40 джет-свай для укрепления грунта, котлована и основания будущего здания и его прилегающей территории. Всего строителями будет установлено более 390 таких свай. Также на площадке нового корпуса специалисты производят работы по выносу сетей наружного освещения объекта, – рассказали в пресс-службе компании.

Там также добавили, что фасад строящегося здания будет выполнен в светло-бежевой цветовой гамме, а внутренняя отделка предусмотрена в современном стиле. В номерах нового спального корпуса планируется создать светлый монохромный интерьер в коричнево-бежевых тонах с декоративными элементами. Освещение будет реализовано с применением трековых систем и встраиваемых светильников. Также будут установлены современные раздвижные панорамные окна. Прилегающая территория нового корпуса будет комплексно благоустроена и там появится просторная аллея для прогулок отдыхающих.

Санаторий «Южный» является филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации». Курорт располагается в уникальном месте на мысе Ай-Юри, который является самой южной точкой Южного берега Крыма. На его территории расположены лечебная база, спортивные площадки и бассейн, беседки и террасы для отдыха, рестораны, кафе, кинозал и многое другое.

Завершение строительства нового корпуса санатория «Южный» запланировано на 2028 год. Объект реализуется ППК «Единый заказчик» в рамках Реестра объектов капитального строительства, входящего в комплексную государственную программу «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

