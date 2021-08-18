На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму открылся  образовательный заезд «Улица как новая сцена»

Образовательный заезд «Улица как новая сцена», который объединил арт-школы циркового искусства, уличного театра и исполнителей авторской песни. Параллельно начал работу пятый поток школы лидеров креативной экономики «Меганомика». Артистов и режиссеров уличных театров, художников-постановщиков, артистов и режиссеров цирка, исполнителей авторской песни ждет обширная образовательная программа. Эксперты Благотворительного фонда им. Ю.В. Никулина «Цирк И Милосердие», Росгосцирка, театра «Странствующие куклы господина Пэжо», фестиваля авторской песни «Покровский собор», Театра мюзикла, команды Олега Митяева проведут мастер-классы, воркшопы, мастерские и сессии-коллаборации с другими проектами. Впервые на «Тавриде» проходят арт-школы уличного театра и циркового искусства. Куратор этих направлений Ольга Маркелчева рассказала о том, что ждет участников:

Мы привезли лучших экспертов из сферы уличных театров и циркового искусства – они обучат участников новым навыкам и трюкам. Молодые творцы узнают, как позиционировать себя в соцсетях, куда лучше ехать на стажировку и как получить предложения о работе за границей. Главным событием заезда станет кастинг в театрально-цирковое шоу «Кулибин», премьера которого состоится на фестивале «Таврида.АРТ».

Работа над театрально-цирковым шоу фестиваля «Таврида.АРТ», запланированного с 8 по 12 июля в Крыму, пройдет в шести лабораториях. Участники вместе с экспертами будут искать новые пластические формы и способы взаимодействия со светом, экспериментировать с возможностями подвесного оборудования, разрабатывать сценографию и создавать цирковые и театральные номера.

Экспертами арт-школы уличных театров выступят мастера театрального искусства: Матушка Медоуз (Анна Шишкина), учредитель, художественный руководитель старейшего профессионального уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо»; Сергей Корсаков, организатор Российского Союза Уличных Театров и Артистов; Игорь Шадрин, руководитель и режиссер уличного театра «Пластилиновый дождь».

На арт-школе циркового искусства с участниками встретятся: Вячеслав Полунин, советский и российский клоун, народный артист РФ; Михаил Швыдкой, художественный руководитель Московского театра мюзикла; Султанбек Дикамбаев, актер, каскадер, постановщик трюков международной группы профессиональных каскадеров Nomad Stunts, президент Гильдии каскадеров Кыргызстана; Жумали уулу Азамат, актер, каскадер международной группы профессиональных каскадеров Nomad Stunts; Максимилиан Немчинский, профессор, доктор искусствоведения, заведующий кафедрой режиссуры цирка ГИТИСа.

В рамках заезда запланирован выезд в кукольный театр Дома детского творчества Судака, где артисты проведут для детей мастер-классы по цирковому искусству.

Молодых исполнителей – участников арт-школы авторской песни – ждут воркшопы, творческие сессии-импровизации и концерты. С артистами будут работать: Александр Карпенко, саунд-продюсер телерадиокомпании «Калина Красная»; Александр Шаганов, лауреат национальной премии «Овация», Литературной премии им. Катаева журнала «Юность»; Александр Новиков, солист группы «Интонация»; Антон Пронин, генеральный директор продюсерского центра «Пронин Менеджмент»; Галина Хомчик, певица, лауреат фестивалей авторской песни, член Художественного совета Грушинского фестиваля, солистка проекта «Песни нашего века».

Одним из партнеров направления выступил фестиваль авторской песни «Покровский собор». Директор фестиваля Станислав Селиванов рассказал о перспективах, которые ждут участников:

Молодые исполнители получат мощный импульс для саморазвития, смогут реализовать свои творческие планы и покорить новые сценические вершины. А общение с коллегами из разных регионов поможет им обогатить свой культурный багаж и завести друзей.

За время заезда участники арт-школы подготовят песни для EP-альбома, который будет выпущен на стриминговых сервисах, организуют концерт на площадке арт-кластера и пройдут кастинг на Фестиваль авторской песни, который состоится в рамках фестиваля «Таврида.АРТ».

На образовательном треке «Компетенции будущего» участники заезда узнают об истории русской культуры, управлении креативными проектами, лидерстве, культурном маркетинге, осознанном потреблении и безопасности. В числе экспертов выступят представители Российской креативной недели, Российского Союза боевых искусств и Роскосмоса.

Пятый поток школы лидеров креативной экономики «Меганомика» собрал в арт-кластере директоров и заместителей директоров школ. Слушателями «Меганомики» стали 18 человек. За четыре дня на «Тавриде» они прокачают креативные компетенции и разработают проекты школы будущего.

У школьников есть огромный интерес к креативным индустриям: в прошлом году более 30% участников конкурса «Большая перемена» выбрали направление «Творческие индустрии». Новое поколение чувствует, что будущее – за креативной экономикой. Поэтому специалисты системы школьного образования станут одной из ключевых аудиторий Университета креативных индустрий, который мы создаем в Крыму. На «Меганомике» мы предложим директорам и завучам школ из разных регионов России объединиться в кросс-функциональные команды и подготовить эскизные проекты школы будущего: отразить в этих проектах свой взгляд на то, какой может стать школа, какие изменения будут ей полезны, как можно улучшить учебный процесс, опираясь на опыт и сложности дистанционного обучения в прошлом году, – говорит руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Слушатели «Меганомики» презентуют свое видение школ будущего в формате спектакля, который они подготовят вместе с участниками образовательного заезда «Улица как новая сцена». Также руководители школ разработают проекты мероприятий по развитию творческого потенциала школьников. Презентация этих проектов пойдет в виде стендапа.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»