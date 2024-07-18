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На пляже Новофёдоровка «поймали» семью на неподобающем поведении в присутствии ребёнка

На пляже Новофёдоровка «поймали» семью на неподобающем поведении в присутствии ребёнка

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:43 18.07.2024

В одной из социальных сетей были опубликованы кадры с пляжа в Новофедоровке Сакского района, на которых видно, как отдыхающая семья в присутствии малолетнего ребенка злоупотребляет спиртными напитками и неподобающе себя ведет.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Сакский» оперативно провели проверку по данному факту. Установлено, что в семье, проживающей в Сакском районе, воспитываются трое несовершеннолетних детей: 4-х, 6-ти и 12 лет. Полицейские совместно с представителями социальных служб проверили условия проживания несовершеннолетних, опросили соседей и односельчан, педагогов школы и работников детского сада. Учитывая неудовлетворительные условия, в которых проживают дети, а также ненадлежащее поведение родителей, соответствующими органами было принято решение о временном изъятии несовершеннолетних. В настоящее время дети находятся в государственном учреждении, в безопасности, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

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В отношении родителей составлены административные протоколы по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Семья поставлена на профилактический учет ОВД.

Все собранные материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечении граждан к ответственности и принятию решения о возврате детей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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