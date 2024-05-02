На побережье Черного и Азовского морей в этом году смогут отдохнуть около 327 тысяч детей

Крым сможет принять на оздоровление порядка 190 тысяч детей.

Глава Крыма Сергей Аксёнов принял участие в совещании по организации летнего отдыха детей под руководством Вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Сообщается, что в этом году ожидается увеличение числа детей, охваченных организованными формами отдыха, по сравнению с предыдущими показателями.

В летнюю оздоровительную кампанию 2024 года в организации отдыха и оздоровления планируется направить более 5,3 млн детей, что на 100 тыс. человек больше, чем годом ранее. Количество задействованных организаций также увеличится и составит 39,7 тысячи. Общий объем финансирования, запланированный на организацию отдыха и оздоровления детей в 2024 году, составляет более 76,8 млрд рублей, что на 11,6 % больше показателя прошлого года, – сказала Татьяна Голикова.

На побережье Черного и Азовского морей в этом году смогут отдохнуть около 327 тыс. детей. Кроме того, в этом году во всех детских лагерях будут предусмотрены тематические смены и мероприятия, посвященные объявленному Президентом Владимиром Путиным Году семьи и продвижению традиционных семейных ценностей.

Сергей Аксёнов проинформировал, что в период летней оздоровительной кампании 2024 года в Республике Крым будет работать 36 организаций отдыха и оздоровления, которые смогут принять 19 тыс. детей за одну смену.

В целом в этом году крымские детские лагеря примут на оздоровление около 190 тыс. детей в рамках республиканской программы. В первую очередь это дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сироты, дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья. Общий охват составит 75 % от детей школьного возраста, – доложил Глава Республики, отметив, что объем финансирования, предусмотренный на эти цели, составит 1,5 млрд рублей.

Сергей Аксёнов добавил, что в этом году Крым стал участником конкурса на получение субсидии в размере 117 млн. рублей. Благодаря этим средствам в республике установили четыре новых модульных жилых корпуса, в которых смогут разместиться на 200 детей больше в каждую смену.

Как подчеркнул Глава Крыма, готовность Республики к летней оздоровительной кампании к 1 июня составит практически 100 %.