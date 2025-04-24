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Новости Республики
На побережье Южного берега Крыма установлены блокпосты - машины досматривают люди с оружием
фото: РИА Новости Крым

На побережье Южного берега Крыма установлены блокпосты — машины досматривают люди с оружием

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:00 24.04.2025

Стоп-контроль на дорогах и бойцы в полной амуниции – на побережье от Фороса до Феодосии проходят учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым» и силовиков, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Блокпосты установлены на ключевых автодорогах и прилегающих к ним улицах. Цель – полная блокировка района учений с проведением досмотровых мероприятий.

Самая главная задача – не допустить проникновение условного противника со стороны моря и со стороны суши. Сегодня на берегу патрулируем, также ребята работают на дороге и проверяют машины на случай, чтобы не проезжали машины с боеприпасами, и авто, с которых могут запустить БПЛА. Сейчас есть такие системы, что с машин можно запустить дроны. Вот такая задача поставлена, и мы ее сегодня отрабатываем, — рассказал замкомандира бригады «Бамиан».

Водители реагируют на досмотр спокойно, предъявляют документы и содействуют силовикам. Ведь у всех общая задача – обеспечить безопасность в регионе.

Такие учения проходят не первый раз и мы не переживаем, пусть работают. Нам бояться нечего, — рассказывает один из водителей.

Во время учений бойцы организовали блокпосты и на горных дорогах. Говорят, эта местность имеет свою специфику, поэтому важно отработать все навыки и на таких сложных участках.

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Учения по отработке действий на случай захода диверсантов продлятся до 15:00. Крымчан и туристов просят отнестись к происходящему с понимаем.

Крымчане могут спать спокойно. Совместно с Минобороны, силовиками, вместе с нашими братьями мы работаем для обеспечения безопасности полуострова, — подытожил «Бамиан».

Накануне глава республики Крым Сергей Аксенов предупредил, что 24 апреля в прибрежной зоне от города Феодосии до поселка Форос будут проходить учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», Минобороны России, других силовых и правоохранительных структур. Их цель — отработка противодействия высадке диверсионных групп противника на территорию республики.

источник: РИА Новости Крым 

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